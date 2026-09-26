Al-Amiri: Serikali ya Iraq haipaswi kufuata vikwazo vya anga vya Marekani dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna likinukuu Al-Ahd, Hadi al-Amiri, Katibu Mkuu wa shirika la Badr la Iraq katika hotuba yake alitangaza: Tunakataa vikali na kulaani kuzingirwa kusio na haki ambako Marekani imeiwekea Iran, hasa vizuizi vya hivi karibuni katika safari za anga.

Katibu Mkuu wa shirika la Badr la Iraq kisha aliongeza: Tunaitaka serikali ya Iraq kutofuata uamuzi huu usio wa haki; kwa sababu suala hili linachukuliwa kama jaribio la kwanza la kufikia ukuu kamili na wa kina.

Hii inatokea wakati Adil Abdul-Mahdi pia mapema leo kwenye ukurasa wake wa kibinafsi aliandika: Kufunga viwanja vya ndege vya Iraq kwa safari za ndege za Iran ni «kosa kubwa» na kurudi nyuma kutoka kwa ukuu wa kitaifa. Kufunga viwanja vya ndege vya Iraq kwa jirani yetu, mshirika na rafiki yetu, ni kosa kubwa na kurudi nyuma kutoka kwa ukuu wa kitaifa na kutoa dhabihu maslahi na mustakabali wetu wa kitaifa.

Hapo awali pia Katibu Mkuu wa harakati ya Nujaba ya Iraq katika kupinga kuendelea kwa vizuizi vya safari za ndege kati ya Iraq na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran alikuwa ameonya kwamba ikiwa tatizo hili halitatuliwa, atawaita watu wa Iraq, mukabu za Husseini na wahudumu wa mahujaji kufanya sit-in katika viwanja vya ndege vya Iraq.