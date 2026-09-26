Erdogan: Mahali pa mhalifu wa kivita ni mahakamani, sio nyuma ya jukwaa la Umoja wa Mataifa

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna likinukuu Anadolu, Recep Tayyip Erdogan, Rais wa Uturuki Jumamosi katika sherehe ya kufunga maonyesho ya 21 ya kimataifa ya biashara ya Expo na mkutano wa 29 wa kimataifa wa biashara huko Istanbul alisema: Wahalifu wa kivita hawapaswi kuwa kwenye jukwaa la Umoja wa Mataifa, bali wanapaswa kuwa katika mahakama ambapo watawajibika kwa uhalifu walioufanya na damu waliyoimwaga.

Alionya kwamba ikiwa wahusika wa mauaji ya halaiki hawatawajibika mbele ya haki na historia, uhalifu huohuo utarudiwa tena.

Erdogan akisisitiza msaada wa Uturuki kwa watu wa Palestina alisema: «Watu wa Palestina hawako peke yao na hawajaachwa.» Aliongeza watu wa Gaza pia hawako peke yao katika njia ya kufikia haki zao na haki, na Ankara kwa kadiri ya uwezo wake itaendelea kusema ukweli na kutetea wanaoonewa.

Rais wa Uturuki pia akirejelea maendeleo ya Gaza na Lebanon alisisitiza kwamba Ankara haitarudi nyuma mbele ya shinikizo na hata kama wengine wataudhika na kueleza waziwazi misimamo ya Uturuki, nchi hii itaendelea kusema ukweli.

Erdogan katika sehemu nyingine ya hotuba yake alisema eneo ambalo Uturuki iko katikati yake linakabiliana na «dhoruba kamili ya migogoro» na mfumo wa kimataifa pia umefikia mwisho wa njia kwa upande wa uhalali, uwakilishi na haki.