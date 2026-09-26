Bin Farhan: Usalama wa Ghuba ya Uajemi ni sehemu isiyoweza kutenganishwa ya usalama wa eneo na dunia

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Faisal bin Farhan, Waziri wa Mambo ya Nje wa Saudi Arabia leo Jumamosi katika mkutano wa themanini na moja wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa katika hotuba yake alitangaza: Usalama wa eneo la Ghuba ya Uajemi ni sehemu isiyoweza kutenganishwa ya usalama wa eneo na dunia. Kurejesha minyororo ya ugavi ya kimataifa ni jukumu la pamoja. Juhudi za kuimarisha usalama katika eneo haziwezi kuwa msingi wa utawala au kulazimisha ushawishi.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Saudi Arabia bila kutaja hatua ya kujihami tu ya Tehran katika kulenga vituo na kambi za kijeshi za Marekani kama kulipiza kisasi kwa uvamizi dhidi ya Iran kutoka nchi yake, alidai: Pamoja na nchi nyingine za eneo, tulilengwa na uvamizi usio na huruma wa Iran!

Faisal bin Farhan bila kulaani uhalifu wa utawala wa Israeli katika eneo kama mmiliki pekee wa ghala la silaha za nyuklia lisilodhibitiwa, aliendelea: Tunasisitiza umuhimu wa kuhakikisha kwa kina na endelevu mipango yoyote ya usalama kwa eneo. Tunasisitiza umuhimu wa eneo lisilo na silaha za maangamizi na kuwekwa kwa vituo vya nyuklia vya amani chini ya uangalizi wa kimataifa. Kuendelea kwa upanuzi haramu wa makazi ya Israeli kunachukuliwa kama ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa na sheria za kibinadamu. Tunakataa juhudi zozote za kuhamisha kwa nguvu au kubadilisha hali iliyopo katika maeneo ya Palestina. Amani ya haki na endelevu itapatikana tu kwa njia ya utekelezaji wa suluhisho la nchi mbili na kuanzishwa kwa nchi ya Palestina. Kuendelea kwa mateso ya Wapalestina na kuzuia kutuma msaada kwa Gaza kunachukuliwa kama ukiukaji wa sheria za kimataifa.

Yeye ambaye hakutaka kutaja uvamizi wa Riyadh dhidi ya watu wa Yemen, alidai: Tunasisitiza umuhimu wa utulivu nchini Yemen na kulinda raia. Tunaitaka jamii ya kimataifa kulaani na kukataa vitendo vya Houthi (jeshi la Yemen na wapiganaji) katika Bahari ya Shamu na mlango wa Bab al-Mandab!

Bin Farhan alisema: Kutatua mgogoro wa Sudan kunapaswa kutegemea michakato ya ndani ili kuimarisha usalama na utulivu wa watu.

Afisa huyu wa Saudia hata bila kutaja uvamizi haramu wa Marekani na utawala wa Israeli dhidi ya ardhi ya Iran na kuharibu usalama wa mlango wa kimkakati wa Hormuz, kwa kuchukua msimamo wa unafiki alisema: Vitisho dhidi ya usafirishaji wa kimataifa wa baharini vinaweza kuathiri uchumi wa dunia. Tunasisitiza umuhimu wa kuhakikisha uhuru wa usafirishaji wa baharini katika njia zote za maji za kimataifa. Mlango wa Hormuz unapaswa kurudi katika hali ya uendeshaji ya kabla ya vita bila kulazimisha gharama yoyote.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Saudi Arabia aliendelea: Tunasaidia juhudi za kupunguza mvutano hasa hatua za Qatar na Pakistan ambazo zinasaidia kurejesha utulivu. Pia, tunasaidia ukuu na usalama wa Iraq na tunasisitiza kwamba ardhi ya nchi hii haipaswi kubadilika kuwa jukwaa la kufanya mashambulizi dhidi ya nchi jirani.