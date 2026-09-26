Trump alikataa pendekezo la Iran la kufungua Mlango wa Hormuz!

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna likinukuu shirika la habari la Al-Jazeera, Donald Trump, Rais wa Marekani leo Jumamosi akirudia misimamo yake ya uhasama dhidi ya Tehran alidai: Nalikataa pendekezo la Iran.

Kwa mujibu wa tangazo la chombo hiki cha habari, Rais wa Marekani licha ya kwamba ana uzoefu wa kushindwa kwa «shinikizo la juu zaidi» dhidi ya Iran katika kipindi chake cha kwanza cha urais, alidai: Nalikataa makubaliano yoyote ambayo Iran kwa sababu ya kupata hasara kubwa inatafuta kuanza tena biashara mara moja!

Donald Trump kinyume na ripoti rasmi zilizochapishwa kwamba Mlango wa Hormuz umefungwa kwa sababu ya kutokea kwa ukosefu wa usalama kutoka upande wake baada ya uvamizi haramu dhidi ya Iran na pia kwa lengo la kuathiri masoko ya nishati, alidai: Tunapata ushindi mkubwa na tuna udhibiti kamili wa Mlango wa Hormuz. Kiasi kikubwa cha mafuta kinapita Mlango wa Hormuz, na jana usiku meli 29 zilipita!

Yeye akijaribu kujitetea dhidi ya kusababisha mgogoro wa mafuta katika nchi za Magharibi ambao ulitokea baada ya Mlango wa kimkakati wa Hormuz kuwa na ukosefu wa usalama, alidai: Iran inataka kufungua Mlango wa Hormuz mara moja, kwa sababu imepata hasara kubwa! Iran inataka makubaliano, na mimi pia napenda kufanya makubaliano, lakini pendekezo hili halikubaliki. Tehran imepata hasara kwa sababu ya kutopata fedha, wakati chanzo chake cha mapato kinapatikana kupitia Mlango wa Hormuz. Iran kwa kufunga Mlango wa Hormuz imejitupa katika mwendo wa kufa, na tumeweka kizuizi kikali zaidi katika historia ya kijeshi juu yake. Tumeunda ukuta wa chuma kuzunguka Mlango wa Hormuz, na Iran kwa sababu ya kizuizi hiki haina pesa tena!

Trump katika kujibu swali la mwandishi wa habari kwamba «Je, unataka tu vyombo vya habari vinavyokuunga mkono?», alijaribu kuwaita vyombo vya habari vinavyofichua uzembe wake hivi: Nataka habari za kweli, sio habari za uongo kama wewe. Napenda vyombo vya habari huru. Kitu ambacho sipendi ni vyombo vya habari vya uongo!