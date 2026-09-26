Shinikizo la Marekani kwa nchi ili kuziunganisha na vikwazo dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Wall Street Journal iliripoti kwamba serikali ya Marekani kwa kuimarisha shinikizo kwa nchi mbalimbali inajaribu kupunguza mawasiliano ya kifedha, benki na usafirishaji ya Iran na dunia na kuitenga Tehran zaidi.

Afisa wa zamani wa benki ya Citi ambaye sasa anafanya kazi katika Wizara ya Fedha ya Marekani, katika safari ya siri kwa nchi kadhaa alionya kwamba kuendelea kushirikiana na Iran kunaweza kuwa na athari za kifedha kwa nchi hizi.

Kwa mujibu wa ripoti hii, afisa wa Marekani ameitaka nchi kusimamisha safari za ndege zinazohusiana na Iran na kukata au kupunguza mawasiliano ya benki zao na taasisi za kifedha za Iran. Washington inatumia kigezo cha ufikiaji wa nchi kwa mfumo wa kifedha wa Marekani ili kuweka shinikizo kwa washirika wa kibiashara wa Iran.

Wall Street Journal inaandika kwamba kampeni hii ya shinikizo imelenga hata nchi ambazo hapo awali hazikuwa na hamu ya kuungana kikamilifu na vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran. Lengo la serikali ya Trump, kwa kupunguza njia za benki, biashara na usafirishaji, ni kupunguza vyanzo vya mapato na ufikiaji wa Iran kwa uchumi wa dunia.

Gazeti hili pia limeripoti kwamba shinikizo la Marekani limeimarika katika hali ambapo vita kati ya Iran na Marekani na vikwazo vilivyowekwa katika Mlango wa Hormuz vimeathiri biashara na usafirishaji wa kikanda.