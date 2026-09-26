Havana: Vikwazo ni tishio, sio Cuba; tulisimama kujitetea

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Bruno Rodriguez, Waziri wa Mambo ya Nje wa Cuba leo Jumamosi katika mkutano wa themanini na moja wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa katika hotuba yake alitangaza: Kile ambacho Marekani inafanya dhidi ya Cuba ni adhabu ya pamoja. Siku chache zilizopita rais wa Marekani kutoka mahali hapa alitangaza kwamba Cuba ni nchi iliyoshindwa. Ikiwa Cuba ni serikali iliyoshindwa, kwa nini Marekani inaweka vizuizi vipana, ikiwa ni pamoja na marufuku ya mafuta na vikwazo vingine dhidi yetu? Tabia za Marekani zinakiuka sheria na pia mkataba wa San Francisco.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Cuba aliendelea: Vikwazo vya Marekani vinasababisha kifo cha vijana wa Cuba na vinaleta uharibifu. Lakini Cuba kwa azimio na nia imesimama kujitetea. Shinikizo linaambatana na mashambulizi ya kikatili ya vyombo vya habari dhidi ya watu wa Cuba. Wawakilishi wa Marekani wamesema waziwazi kwamba wanataka kuichukua Cuba na kuitawala na kutawala uchumi wake na hii ni jambo la kusikitisha.

Bruno Rodriguez kisha aliongeza: Lengo dhahiri la Marekani ni kuipenyeza Cuba kwamba inapaswa kuwa chini ya utawala wa nchi hii, lakini hili ni uhalifu. Umoja wa Mataifa na wanachama wake wanajua kwamba Cuba ni ya amani. Pia ina jukumu la kazi katika kuunga mkono Umoja wa Mataifa. Cuba si tishio. Kile kinachochukuliwa kama tishio ni kuzingirwa na vikwazo.

Kisha alisisitiza: Daima tumekuwa tayari kwa mazungumzo na Marekani ili tuweze kupata suluhisho la kutatua tofauti kati yetu kwa msingi wa heshima ya pande zote na haki ya ukuu. Tuko tayari kwa mabadilishano ya kibiashara na kampuni za Marekani na pia kampuni za nchi nyingine za dunia. Tunafanya kazi kwa bidii kuhusu matatizo ambayo nchi yetu inakabiliana nayo, na katika mchakato huu wa mabadiliko tunasonga mbele kwa msingi wa mifano ya kijamii na kiuchumi inayotegemea uzoefu wa kihistoria.

Hii inatokea wakati ujumbe wa Marekani wakati huo huo na kuanza kwa hotuba ya «Bruno Rodriguez», Waziri wa Mambo ya Nje wa Cuba, uliondoka katika ukumbi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.