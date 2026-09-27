Haiwezekani kuzungumza kuhusu upokonyaji silaha na kupuuza ghala za silaha za utawala wa Kizayuni

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Kazem Gharibabadi, Naibu Waziri wa Sheria na Masuala ya Kimataifa wa Wizara ya Mambo ya Nje, aliandika katika akaunti yake katika moja ya mitandao ya kijamii: Katika Siku ya Kimataifa ya Kuangamiza Kabisa Silaha za Nyuklia, swali la wazi linakabiliwa na jumuiya ya kimataifa, na hilo ni: vipi tunaweza kuzungumza kuhusu upokonyaji silaha lakini kupuuza ghala la silaha za nyuklia za utawala wa Kizayuni?!

Aliongeza: Upokonyaji silaha, amani na usalama wa kimataifa haviwezi kupatikana kwa viwango viwili na kinga kwa utawala mmoja maalum.