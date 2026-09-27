Barua ya Iran kwa Umoja wa Mataifa kuhusu matamshi ya uadui ya Katibu Mkuu wa NATO

Kwa ripoti ya shirika la habari la Mehr, "Gholamhossein Darzi," Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa, siku ya Jumamosi kwa saa za eneo, katika barua kwa Antonio Guterres, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, na Mwenyekiti wa Baraza la Usalama, alisisitiza: Matamshi ya Katibu Mkuu wa NATO yanahusu matumizi makubwa ya kambi za kijeshi za Ulaya katika kuunga mkono hatua za kijeshi za Marekani, na kwa mtazamo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanapingana na wajibu unaotokana na sheria za kimataifa.