Hasira ya Netanyahu kutokana na muungano wa vyama vya upinzani dhidi yake

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu Al-Jazeera, Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, kwa kuchapisha chapisho katika mitandao ya kijamii, aliandika kwamba Eisenkot, mkuu wa chama cha Yesh Atid, pamoja na Avigdor Lieberman, Golan, Bennett na vyama vya Kiarabu baada ya uchaguzi wataunda baraza la mawaziri la mrengo wa kushoto.

Aliongeza: Ni Likud kubwa tu (chama cha Netanyahu) kitawazuia.

Bezalel Smotrich, Waziri wa Fedha wa baraza la mawaziri la Netanyahu, pia, akikosoa muungano wa wapinzani, alisisitiza kwamba uamuzi wao ni hatari.

Hapo awali, kituo cha 12 cha televisheni cha utawala wa Kizayuni kiliripoti kwamba viongozi wa kile kinachoitwa "kikundi cha mabadiliko" walifanya mkutano katika nyumba ya Yair Lapid, kiongozi wa mwelekeo wa upinzani, huko Tel Aviv na waliahidi kuacha mashambulizi ya pande zote dhidi ya kila mmoja.

Kwa mujibu wa ripoti hii, viongozi wa vyama 5 vya upinzani katika maeneo yaliyokaliwa wakati wa mkutano huu walisisitiza kwamba watajitahidi kuondoa Netanyahu, kuvutia kura dhidi yake na kuunda baraza la mawaziri mbadala.