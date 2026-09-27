Wapinzani wa Netanyahu wameanza kuchukua hatua; muungano wa vyama 5 dhidi ya Waziri Mkuu wa Israeli

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA, kituo cha 12 cha televisheni cha utawala wa Kizayuni kiliripoti kwamba viongozi wa kile kinachoitwa "kikundi cha mabadiliko" walifanya mkutano katika chumba cha Yair Lapid, kiongozi wa mwelekeo wa upinzani, huko Tel Aviv na waliahidi kuacha mashambulizi ya pande zote dhidi ya kila mmoja.

Kwa mujibu wa ripoti hii, viongozi wa vyama 5 vya upinzani katika maeneo yaliyokaliwa wakati wa mkutano huu walisisitiza kwamba watajitahidi kuondoa Netanyahu, kuvutia kura dhidi yake na kuunda baraza la mawaziri mbadala.

Katika mkutano huu walishiriki Yair Lapid, Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Avigdor Lieberman na Yair Golan.

Wao baada ya kumaliza mkutano huo walichapisha picha yao wenyewe na hati ya kanuni za uratibu wa pamoja hadi uchaguzi na baada yake, na walisisitiza kwamba hadi kuundwa kwa baraza la mawaziri jipya hawatafanya mashambulizi yoyote dhidi ya kila mmoja.

Kwa mujibu wa hati hii, timu tatu za pamoja zitaundwa ndani ya saa 48 ili kuongeza kura za mielekeo ya upinzani, kujiandaa kwa siku ya uchaguzi na kulinda kile kinachoitwa "uwazi wa uchaguzi".