Mwanaharakati wa Iraq: Kufunga anga dhidi ya Iran ni hasara kwa Iraq

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu Al-Maalomah, Ahmad al-Dulaimi, mwanachama wa muungano wa Anbar wa Iraq, alisisitiza kwamba kufunga anga ya nchi hii dhidi ya safari za ndege za Iran kwa amri ya serikali ya Trump wakati wa ziara ya Falih al-Zaidi, Waziri Mkuu wa nchi hii, huko Washington, kulifanyika licha ya upinzani wa ujumbe ulioandamana naye.

Al-Dulaimi alisema: Uamuzi huu si uamuzi wa Iraq bali unatokana na mapenzi ya serikali ya Trump. Wakati huo huo, kufunga anga ya Iraq dhidi ya Iran kunadhuru maslahi ya nchi hii kwa kuwa soko la Iraq linategemea bidhaa za uagizaji kutoka Iran.

Alieleza: Amerika kwa kueneza uongo kama vile kutumia Iraq kufanya mashambulizi inatafuta kuzidisha mzingiro wa Iran. Kwa nini satelaiti za Amerika hazitambui makundi yanayofanya operesheni kama hizo? Serikali ya Trump inatafuta kuivuta Iraq katika vita vya kikanda.

Al-Dulaimi alieleza: Kwa nini al-Zaidi hakuchukua hatua yoyote dhidi ya mashambulizi ya Saudi Arabia dhidi ya maeneo ya Hashd al-Shaabi ya Iraq? Hashd al-Shaabi ni taasisi rasmi ya Iraq na Baghdad haikuanza kufunga mipaka yake na Saudi Arabia.