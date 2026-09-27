Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu Al-Jazeera, Hakim Jeffries, kiongozi wa Wanademokrasia katika Baraza la Wawakilishi la Amerika alisisitiza: Wanademokrasia wataendelea na jitihada zao za kumaliza vita dhidi ya Iran ikiwa watashinda katika uchaguzi wa kati wa Novemba ujao.

Alikuwa amesema hapo awali pia: Vita vya upuuzi na vya gharama kubwa vilivyoanzishwa kwa uamuzi wa awali dhidi ya Iran vimeshindwa, na wakati wa mabadiliko ya msingi umefika.

Jeffries, akitoa wito wa kumaliza ukorofi wa nchi yake dhidi ya Iran, alisema: Inatosha; malizeni vita hii ya uchaguzi isiyo ya lazima na iliyoshindwa ambayo Wanarepublican wameanzisha dhidi ya Iran.

Alisisitiza: Operesheni ya kushindwa kwa kishujaa nchini Iran imekuwa maafa kwa watu wa Amerika, na dola za walipa kodi zinapaswa kutumika kufanya maisha ya watu wa Amerika yawe nafuu na si kutumika kuendeleza vita vingine visivyo na mwisho katika Mashariki ya Kati.