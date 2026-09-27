Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu TASS, Sergei Lavrov, Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi, katika mkutano wake na waandishi wa habari kando ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa alisisitiza: Tunataka shirika hili liwe kweli kitovu cha uratibu wa maslahi ya nchi zote, lakini timu ya sasa katika Umoja wa Mataifa inayoongozwa na Antonio Guterres haiwezi kutekeleza mahitaji makuu ya Mkataba wa shirika hili.

Aliongeza: Guterres anafanya kazi kwa misingi ya viwango viwili kwa faida ya nchi za Magharibi. Ni ajabu kwamba haki ya kujitawala kwa Greenland imetajwa katika Umoja wa Mataifa lakini hakuna habari kuhusu rasi ya Crimea ya Urusi.

Lavrov alisisitiza: Nilimuuliza Guterres kuhusu hili siku chache zilizopita. Alisema kwamba hili limefikiriwa kwa muda mrefu na jambo hili ni tofauti.