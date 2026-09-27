“Hali ya kutisha”: Wasiwasi wa Waisraeli kuhusu kulemazwa kwa sehemu ya Jeshi la Anga la Israel

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – hati mpya ya utawala wa Israel inaonyesha wasiwasi kuhusu hali ambayo inaweza kuvuruga shughuli za vituo vikuu vya Jeshi la Anga la utawala huo katika eneo la Negev, na kupunguza uwezo wake wa kufanya safari za kijeshi wakati wa vita vya pande nyingi.

Gazeti la Kiebrania la mrengo wa kulia “Israel Hayom” limeandika kuwa hati hiyo, yenye kichwa “Eneo la Nevatim: Hali ya Marejeo”, iliandaliwa kwa ushiriki wa baadhi ya maafisa wa zamani wa usalama na jeshi la utawala wa Israel. Gazeti hilo linasema hati hiyo inachora kile inachokiita “hali ya kutisha”, ambayo inaweza kuhatarisha sehemu ya uwezo wa anga wa utawala huo.

Onyo hilo linatokana na uwezekano wa kutokea kwa wakati mmoja kwa mambo matatu ambayo kila moja imewahi kushuhudiwa hapo awali:

Kuenea kwa kiasi kikubwa cha silaha zisizo halali katika eneo la Negev, kwa mujibu wa makadirio yanayotajwa katika hati hiyo;

Uwezekano wa sehemu ya jamii kushiriki katika machafuko ambayo hati hiyo inayaeleza kuwa na misukumo ya utaifa;

Shughuli za kijasusi na uelekezaji wa operesheni ambazo utawala wa Israel unazihusisha na Iran.

Kwa mujibu wa hali hiyo iliyotajwa na utawala wa Israel, hatari kubwa haiko katika kila sababu moja moja, bali katika kutokea kwa sababu hizo kwa wakati mmoja wakati wa mzozo wa kikanda. Hali hiyo inaweza kusababisha njia za kufikia vituo vya anga vya utawala wa Israel kuzuiwa na hivyo kuvuruga sehemu ya uwezo wake wa kiutendaji katika wakati muhimu.

Kuvurugika kwa shughuli za kituo cha anga cha Nevatim

Kiini cha wasiwasi huo ni kituo cha anga cha Nevatim, ambacho kina vikosi vya ndege za kivita za F-35, ndege kubwa za usafirishaji pamoja na ndege ya serikali ya utawala wa Israel inayojulikana kama “Wing of Zion.”

Ripoti hiyo pia inachunguza vituo vingine vya anga katika Negev, ikiwemo Hatzerim, pamoja na maeneo yanayozunguka vituo vya Ramon na Tseelim.

Kwa mujibu wa hati hiyo, sehemu muhimu ya uwezo wa anga wa utawala wa Israel imejikita katika eneo hilo.

Hali inayozungumziwa si lazima ihusishe kutekwa au kushambuliwa moja kwa moja kwa kituo cha anga. Hati hiyo inasema kuwa kuzuiwa kwa njia za kufikia vituo hivyo, kufyatuliwa risasi dhidi ya ndege zilizo ardhini au kutumiwa kwa ndege zisizo na rubani kunaweza kutosha kuzifanya baadhi ya ndege zisitumike kwa saa kadhaa au siku kadhaa. Hali hiyo inaweza kupunguza uwezo wa kituo kufanya operesheni na kupunguza kasi ya safari za kijeshi wakati wa vita vya pande nyingi.

Kwa msingi huo, hati hiyo inapima kiwango cha hatari kwa kuangalia muda ambao Israel inaweza kukosa uwezo wa kutumia kituo hicho.

Ndege inayopata uharibifu mdogo inaweza kuhitaji ukaguzi na matengenezo kabla ya kurejea katika huduma. Wakati huo huo, kuzuiwa kwa njia za kufikia kituo kunaweza hata kuwazuia marubani na mafundi kufika katika kituo hicho.

Hati hiyo inaeleza kuwa katika mazingira ya vita, hata kusimama kwa muda wa saa moja kwa uwezo wa ndege kuruka kunaweza kuwa na athari kubwa kuliko kiwango cha uharibifu wa mali uliosababishwa.

Matukio yaliyotajwa kama mifano

Gazeti la Kiebrania Israel Hayom linasisitiza kuwa waandaaji wa hati hiyo hawaoni vipengele vya hali hiyo kama dhana za kinadharia pekee.

Mwezi Mei 2021, wakati wa vita vya Gaza pamoja na maandamano na machafuko ndani ya maeneo yanayodhibitiwa na Israel, baadhi ya barabara kuu katika Negev zilifungwa. Wakati huo, marubani wa akiba walilazimika kusafiri chini ya ulinzi wa kiusalama ili kufika katika kituo cha anga cha Nevatim, huku makazi ya Nevatim yaliyoko karibu na kituo hicho yakidaiwa kutengwa kwa takribani saa 24.

Waandaaji wa ripoti hiyo hawadai kwamba matukio hayo yaliongozwa na Iran. Badala yake, wanayatumia kama mfano wa kuonyesha kwamba kuvurugwa kwa njia zinazoelekea katika kituo nyeti cha kijeshi kumewahi kutokea.

Aidha, ripoti ya Mdhibiti wa Serikali ya utawala wa Israel ya Aprili 2026 ilirekodi matukio ya risasi kufika ndani ya kituo cha anga cha Nevatim, na katika tukio moja kusababisha uharibifu katika bawa la ndege. Ripoti hiyo pia ilitaja matukio ya ndege zisizo na rubani kuingia katika eneo hilo.

Wakati huo huo, polisi wa Israel wanakadiria kuwa kuna takribani silaha 130,000 na vifaa vya kivita visivyo halali katika eneo la Negev, huku taasisi ya Refman ikikadiria idadi hiyo kuwa takribani 100,000.

Mtazamo wa kijasusi kuhusu kituo cha Nevatim

Kwa mujibu wa hati hiyo, wasiwasi unaongezeka kutokana na kuhusishwa kwa Iran katika muktadha huo.

Kituo cha anga cha Nevatim kiliwahi kulengwa na mashambulizi ya makombora kutoka Iran mwaka 2024. Maafisa wa utawala wa Israel pia wamesema wamegundua mitandao ambayo, kwa madai yao, ilikuwa ikijihusisha na ujasusi, huku baadhi ya watu wakidaiwa kupiga picha za vituo na miundombinu ya kijeshi.

Mwaka 2025, maafisa wa utawala wa Israel walimshitaki mwalimu mwanamke kutoka jamii ya Wabedui wa Negev, anayeishi karibu na kituo cha anga cha Nevatim, kwa madai ya kufanya shughuli kwa ajili ya taasisi ya kijasusi ya Iran na kukusanya taarifa kuhusu kituo hicho.

Kwa mujibu wa hati ya mashtaka ya mahakama ya utawala wa Israel, mtu huyo alidaiwa miongoni mwa mambo mengine kurekodi video za ndege za kivita wakati zikiondoka.

Hati hiyo pia inarejea madai ya utawala wa Israel kuhusu juhudi za Iran kusafirisha silaha kupitia mpaka wa Jordan na kutumia wasafirishaji wa ndani.

Hata hivyo, hati hiyo haidai kwamba Iran ndiyo inayohusika na akiba zote za silaha zisizo halali katika eneo la Negev. Badala yake, inaonya kuhusu uwezekano wa kutumia miundombinu iliyopo endapo kutatokea mzozo mkubwa zaidi.

Kwa mtazamo uliotolewa katika hati hiyo, Iran haihitaji jeshi ndani ya Negev, bali inahitaji watu wa kutoa taarifa kuhusu vituo, silaha zinazopatikana katika eneo hilo na sehemu ya watu walio tayari kuchukua hatua.

Hali inayotokana na kutokea kwa vitisho kadhaa kwa wakati mmoja

Kwa hiyo, hatari inayozungumziwa katika hati hiyo haipo katika kila sababu moja moja, bali katika kutokea kwa sababu hizo kwa wakati mmoja katika kipindi fulani.

Hati hiyo inaeleza uwezekano wa vita na Iran au washirika wake huku kukiwa na machafuko katika njia za mawasiliano, wakati vikosi vya polisi vikiwa vimehusika katika kukabiliana na machafuko hayo.

Katika hali kama hiyo, kwa mujibu wa hali iliyochorwa katika hati hiyo, kundi lenye silaha linaweza kutumia mazingira hayo kufyatua risasi dhidi ya ndege zilizo ardhini au kutumia ndege zisizo na rubani karibu na kituo, huku Iran ikitumia hali hiyo ya vurugu kufanya shambulio kutoka nje.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, jambo jipya katika hali hiyo si zana zenyewe, bali ni mchanganyiko na muda wa kutokea kwa matukio hayo: barabara kuzuiwa, kituo kufanya kazi kwa uwezo uliopungua, ndege kuharibiwa zikiwa ardhini, tishio kutoka ndani ya eneo la kituo na wakati huo huo shambulio kutoka nje.

Katika hali kama hiyo, kwa mujibu wa Israel Hayom, kusitishwa kwa muda kwa uwezo wa anga kunaweza kuwa na athari zaidi ya eneo la Negev na kuathiri pia maeneo ya Gaza, Lebanon na Iran.

Hati hiyo yatilia mkazo kutowahusisha Wabedui wote na tishio

Hata hivyo, hati hiyo inasisitiza kuwa hali hiyo haiwahusishi jamii nzima ya Wabedui wa Negev kama yenye kuwajibika au kuwa tishio. Badala yake, inaliweka tishio hilo kwa kile inachokiita kundi dogo lenye silaha linalofanya shughuli katika eneo ambalo, kwa mujibu wa hati hiyo, udhibiti wa utawala wa Israel ni dhaifu.

Katika hitimisho la hati hiyo, inadaiwa kuwa eneo linalozunguka kituo cha anga cha Nevatim si tena eneo la kiraia tu linalozunguka kituo cha kijeshi, bali limekuwa, kwa mujibu wa hati hiyo, “mstari wa mbele wa ndani” wa Jeshi la Anga la utawala wa Israel; eneo ambalo kuvurugwa kwa uwezo wa anga kunaweza kuanza kwenye barabara na vizuizi vinavyolizunguka kituo kabla hata mapigano ya angani hayajaanza.