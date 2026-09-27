Marekani Yalazimika Kurejea kwenye “Makaburi ya Ndege” Zake ili Kufidia Hasara za Vita Dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – kwa mujibu wa gazeti la Bild, Marekani imeanza kutoa baadhi ya ndege za mafuta aina ya KC-135 zilizokuwa zimehifadhiwa katika kituo cha Davis-Monthan, mjini Tucson, katika jimbo la Arizona, ili kufanyiwa ukarabati na kuandaliwa kurejea katika huduma.

Baadhi ya ndege hizo zinadaiwa kuwa na umri wa kati ya miaka 60 hadi 80.

Ripoti hiyo inaongeza kuwa jeshi la Marekani hapo awali lilipoteza ndege moja ya mafuta aina ya KC-135 katika ajali ya anga. Baada ya hapo, ndege nyingine tano za aina hiyo zilidaiwa kuharibiwa katika maeneo yake ya kuwekwa kutokana na mashambulizi ya Iran.

Jumla ya hasara hizo imeweka shinikizo kwenye uwezo wa kiutendaji wa kikosi cha ndege za mafuta cha Marekani, hali ambayo imeifanya Washington kurejesha baadhi ya ndege zake za zamani zilizokuwa zimehifadhiwa na kuzirudisha katika mchakato wa maandalizi ya matumizi.

Gazeti la Bild limeeleza maendeleo hayo kama ishara ya kudhoofika kwa sehemu ya uwezo wa kijeshi wa Marekani, huku likisema kuendelea kwa hasara katika vifaa na silaha za nchi hiyo kumeibua maswali kuhusu uwezo wa Washington kukabiliana na changamoto za kijeshi katika siku zijazo.

“Makaburi ya Ndege” ya Marekani

Kituo cha anga cha Davis-Monthan katika jimbo la Arizona ni miongoni mwa vituo vikubwa duniani vya kuhifadhi, kutengeneza na kurejesha ndege za kijeshi za zamani au ambazo Marekani haina matumizi nazo.

Kituo hicho kinaendeshwa chini ya 309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group (309 AMARG) na kutokana na safu kubwa za ndege za kijeshi zinazohifadhiwa katika eneo lake la jangwa, kimepewa jina maarufu la “Makaburi ya Ndege.”

Hatua ya Marekani kurejesha baadhi ya ndege hizo za zamani katika huduma inaonyesha umuhimu wa akiba ya vifaa vya kijeshi wakati wa kukabiliana na hasara zinazotokea katika mazingira ya vita.