Mtazamo wa Imam Ali (a.s) kuhusu kuwa na “Nyumba Kubwa”

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Imam Ali (a.s.), alipoliona nyumba pana na kubwa ya ‘Alaa bin Ziyad al-Harithiy, ambayo kwa kawaida ilikuwa pia imewekewa vifaa vizuri, kwanza alimkemea, kisha akampa nasaha iliyojaa upendo, akisema:

“Ulikuwa unataka kufanya nini kwa upana wa nyumba hii katika dunia, na unaitaka kwa ajili gani, hali ya kuwa katika Akhera ulikuwa una uhitaji mkubwa zaidi nayo?”

«مَا کُنْتَ(۱)تَصْنَعُ بِسِعَةِ هذِهِ الدَّارِ فِی الدُّنْیَا، وَ أَنْتَ إِلَیْهَا فِی الاْخِرَةِ کُنْتَ أَحْوَجَ؟».

Ni kawaida ya watu kwamba wanapomtembelea mgonjwa, humwambia maneno yatakayomfurahisha na kumtuliza. Lakini mwalimu wa Mwenyezi Mungu kama Ali (a.s.), anapomwona msaidizi wake akiwa kitandani kwa maradhi — maradhi ambayo wakati mwingine hayana kurejea — anapaswa kumuamsha, kumfanya azingatie hatima yake, kumuonyesha njia iliyonyooka ya kupata mafanikio, na kumpa dawa chungu ya nasaha iliyochanganywa na ukemeaji, ili apate uponyaji wa kweli.

Kisha Imam Ali (a.s.) anamwonyesha njia ya kutumia utajiri huu mkubwa ili kufikia mafanikio ya Akhera, na anasema:

“Naam! Ikiwa utataka, unaweza kupitia nyumba hii kufikia Akhera [na kupata mafanikio], kwa namna ya kuwakaribisha wageni ndani yake, kudumisha undugu wa jamaa ndani yake, na kutoa haki za kisharia na za Mwenyezi Mungu kutoka humo mahali zinapostahili; basi unapofanya hivyo, utakuwa umefikia Akhera kupitia nyumba hii.”

«وَ بَلَی إنْ شِئْتَ بَلَغْتَ بِهَا الاْخِرَةَ: تَقْرِی(۲)فِیهَا الضَّیْفَ، وَ تَصِلُ فِیهَا الرَّحِمَ، وَ تُطْلِعُ(۳) مِنْهَا الْحُقُوقَ مَطَالِعَهَا، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ بَلَغْتَ بِهَا الاْخِرَةَ».

Imam (a.s.) kwa kauli hii anaashiria ukweli kwamba mali na utajiri si jambo la kulaumiwa wala si kinyume cha thamani; bali jambo muhimu ni unaitumia katika njia gani. Ikiwa mali itapelekea mtu kujikusanyia mali kwa wingi, kujivuna na kujifaharisha, au kuhodhi mali kwa ajili yake mwenyewe, basi jambo hilo ni lenye kulaumiwa. Lakini ikiwa sehemu muhimu ya mali hiyo itatolewa kwa wahitaji, marafiki na ndugu, basi huwa ni mtaji wa Akhera.

Kwa sababu hiyo, mali imetajwa katika Qur’ani Tukufu kwa neno “kheri”, pale Mwenyezi Mungu aliposema:

«إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ»

“Ikiwa ataacha kheri [mali] baada yake, afanye wasia kwa ajili ya wazazi na jamaa.” (۴)

Katika hadithi tunasoma kwamba mtu mmoja akiwa mbele ya Imam Sadiq (a.s.) aliwakemea na kuwatukana matajiri. Imam akamwambia:

«أُسْکُتْ فَإِنَّ الْغَنی إذا کانَ وَصُولا لِرَحِمِهِ، بارّاً بِإخْوانِهِ أضْعَفَ اللهُ تَعالی لَهُ الاجْرَ ضِعْفَیْنِ لاِنَّ اللهَ تَعالی یَقُولُ: وَ ما أَمْوالُکُمْ وَ لا أوْلادُکُمْ بِالّتی تُقَرِّبُکُمْ عِنْدَنا زُلْفی إلاّ مَنْ اَمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِکَ لَهُمْ جَزاءَ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَ هُمْ فِی الْغُرَفاتِ امِنُونَ»

“Nyamaza! Hakika mtu tajiri anapodumisha undugu wake na akawa mwema kwa ndugu zake wa kidini, Mwenyezi Mungu humzidishia thawabu mara mbili, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema:

‘Mali zenu wala watoto wenu si vitu vinavyowakurubisha Kwetu, isipokuwa yule aliyeamini na akatenda mema; basi hao watapata malipo mara mbili kwa yale waliyoyatenda, nao watakuwa katika vyumba vya Peponi wakiwa katika amani.’” (۵)

Kwa hiyo, mali inaweza kuwa njia bora kabisa ya kufikia mafanikio, ikiwa itatumika kwa usahihi; na inaweza pia kuwa sababu ya mwanadamu kupata mashaka na maangamizi, ikiwa itaambatana na ubakhili, matumizi ya kupita kiasi na kujilimbikizia mali kwa ubinafsi. (۶)

Tanbihi:

(۱) Baadhi ya wafafanuzi wa Nahj al-Balagha wameliona neno «کنت» hapa kuwa ni neno la ziada, lakini si hivyo. Bali, lengo la Imam (a.s.) ni kueleza mwendelezo, kwa sababu maana ya sentensi ni: “Mpaka sasa umekuwa na nyumba hii; umeitumiaje katika dunia hii?”

(۲) «تقری» limetokana na mzizi «قراء», kwa kipimo cha «عبا», likiwa na maana ya kumkaribisha na kumpokea mgeni.

(۳) «تطلع» limetokana na mzizi «طلوع», wenye maana ya kudhihirika na kujitokeza; na linapowekwa katika muundo wa باب إفعال, huwa na maana ya kudhihirisha na kutoa.

(۴) Qur’ani Tukufu, Sura Al-Baqarah, Aya ya 180.

(۵) Wasa’il al-Shi‘ah, Al-‘Amili, Sheikh Hurr, Muhammad bin Hasan, mtafiti/mhariri: Mu’assasat Aal al-Bayt (a.s.), Qom, 1409 AH, chapa ya kwanza, juzuu ya 9, uk. 476, mlango wa (استحباب البر بالإخوان و السعی فی حوائجهم و صلة فقراء الشیعة); Bihar al-Anwar, Majlisi, Muhammad Baqir bin Muhammad Taqi, mtafiti/mhariri: kundi la watafiti, Dar Ihya al-Turath al-‘Arabi, Beirut, 1403 AH, chapa ya pili, juzuu ya 100, uk. 2, mlango wa 1 (الحث علی طلب الحلال و معنی الحلال); Tafsir Nur al-Thaqalayn, ‘Arusi Huwaizi, Abd Ali bin Jum‘ah, utafiti: Rasuli Mahallati, Sayyid Hashim, Qom, 1415 AH, chapa ya nne, juzuu ya 4, uk. 338, Sura Saba, Aya 21–38; Tafsir Qummi, Qummi, Ali bin Ibrahim, utafiti: Musawi Jazairi, Sayyid Tayyib, Dar al-Kitab, Qom, 1367 Shamsi, chapa ya nne, juzuu ya 2, uk. 203, Sura Saba, Aya 31–37.

(۶) Payam-e Imam Amir al-Mu’minin (a.s.), Makarem Shirazi, Nasir, kwa maandalizi na uhariri wa kundi la wanazuoni, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Tehran, 1386 Shamsi, chapa ya kwanza, juzuu ya 8, uk. 121.