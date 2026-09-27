Ikiwa Mwenyezi Mungu Hana Haja na Chochote, Kwa Nini Alituumba?

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kufumbua siri hii na kutoa jibu la msingi na la wazi kwa swali hili kunategemea kueleza mambo mawili, ambayo kila moja ina nafasi muhimu katika kulitatua swali hili:

۱- Kwanza

Kwanza kabisa, tunapaswa kuzingatia kwamba swali hili huwa tatizo lisiloweza kutatuliwa pale tunapoweka mipaka ya uwepo kwenye ulimwengu wa vitu vya kimaada pekee, na kuufanya uwepo wote uwe ndani ya mifumo ya kimaada na matukio ya kimaumbile, huku tukichukulia kifo kuwa ndiyo mwisho wa maisha ya mwanadamu na kutokubali kuwepo kwa ulimwengu unaoitwa “ufufuo” na makazi yanayoitwa Akhera.

Wakati huo, swali hili huonekana kuwa tatizo gumu, na mwanadamu hujiuliza: Siri ya kuumbwa kwa mwanadamu ni nini?

Kwa nini mwanadamu huja katika ulimwengu huu, na baada ya kuishi miaka kadhaa — ambayo mara nyingi huambatana na machungu na maumivu, kushindwa na kutofanikiwa — kitabu cha maisha yake hufungwa na safari ya maisha yake kumalizika? “Alitoka wapi na kwa nini alikuja?” Lengo la pilikapilika za maisha haya ya siku chache ni nini, na falsafa ya maisha haya ya muda ni ipi? Kwa nini mwanadamu huja katika ulimwengu huu? Na baada ya kutumia kiasi fulani cha maji na chakula, pumzi zake huanza kuhesabika, moyo wake husimama kupiga, kisha huwekwa chini ya tani za udongo, huoza na kuwa tofali na udongo; kana kwamba hakuwahi kuwepo, na kana kwamba hakuna mwanadamu aliyewahi kukanyaga uwanja huu!

Kwa kweli, mfumo wa “Umaksi wa Kimaada (Materialism)” hauna jibu la swali hili na hauna uwezo wa kulitatua, kwa sababu umeufungia ulimwengu wa uwepo katika vitu vya kimaada na matukio ya kimaada, na hauamini Mwenyezi Mungu wala ulimwengu mwingine. Kwa hali hiyo, kila unapozunguka ndani ya mipaka minne ya ulimwengu wa vitu vya kimaada, na kila unapokazia macho matukio ya kimaada ili kutafuta katika mazingira haya lengo la kuumbwa kwake, hususan mwanadamu, hutakutana na chochote isipokuwa mshangao, bumbuazi, kupotea na wakati mwingine kukataa na kukanusha.

Lakini wale wanaoiona maisha ya kimaada kuwa ni moja ya vituo vya maisha ya mwanadamu, na wanaamini kwamba baada ya ulimwengu huu kuna makazi mengine, na kwamba ulimwengu huu ni utangulizi wa ulimwengu mwingine, na kwamba kifo si mwisho wa mwanadamu, bali ni dirisha linaloelekea katika ulimwengu mwingine na daraja la kufikia umilele, kwa watu wa mtazamo huu jibu la swali hili ni rahisi.

Ikiwa hawakuweza kusoma lengo la kuumbwa kwa mwanadamu kutokana na sura yake katika ulimwengu huu, basi bila shaka wanapaswa kulitafuta lengo la kuumbwa kwake katika ulimwengu mwingine na katika maisha yake ya milele, na kusema kwamba lengo la kuumbwa kwa mwanadamu katika ulimwengu huu ni kumuandaa kwa ajili ya maisha ya milele na yasiyo na mwisho, ambayo yenyewe ndiyo lengo na jambo la mwisho linalotafutwa.

۲- Jambo la pili

Jambo jingine tunalopaswa kulizingatia, na kwa hakika ambalo ni msingi wa pili wa kutatua swali hili, ni kwamba:

Kila mwanadamu mwenye akili na busara anapofanya jambo fulani, hulifanya kwa ajili ya lengo analolihitaji, kwa sababu mwanadamu ni kiumbe mwenye mahitaji na uhitaji kwa kila upande. Kwa kawaida, kwa ajili ya kukamilika kwake na kuondoa mahitaji yake, huanza kufanya kazi na shughuli mbalimbali. Kwa mfano, hula chakula, hunywa maji, huvaa mavazi na hujifunza, kwa sababu anataka kuondoa sehemu ya mahitaji yake ya kimwili na kiroho.

Hata matendo ya kheri na wema anayoyafanya, kwa mfano kuwasaidia wenye shida, kutumia fedha kwa ajili ya elimu na malezi ya watoto wake, au kujenga hospitali kubwa, yote hufanywa kutokana na haja anayohisi ndani yake. Msukumo wake wa kutekeleza mipango hii yenye manufaa kwa jamii unaweza kuwa ni kupata malipo ya kidunia na ya Kimaisha ya Akhera ambayo Mitume wa Mwenyezi Mungu wameyafahamisha, au kuondoa maumivu na huzuni anayoyapata anapoona hali ya kusikitisha ya watu wenye uhitaji; hivyo hutumia sehemu ya mali yake katika njia hii ili kuondoa maumivu hayo ya kiroho na kupata “utulivu wa dhamiri”, au lengo lake linaweza kuwa kupata umaarufu na heshima, ambavyo anaviona kuwa sehemu ya ukamilifu wake.

Kwa ufupi, kwa kawaida mwanadamu hufanya kila jambo kwa ajili ya manufaa yake mwenyewe au ili kuzuia madhara anayohisi yatampata endapo hatalifanya jambo hilo. Katika mambo yote haya, hutafuta manufaa na ukamilifu wake, kiasi kwamba ni vigumu kupata katika matendo ya mwanadamu jambo ambalo mtu analifanya kwa ajili ya jambo lenyewe tu, bila hata kwa namna isiyo ya moja kwa moja kuzingatia ukamilifu wake wa kimwili na kiroho.

Bila shaka, ni jambo la kawaida kwamba mwanadamu amezungukwa na mahitaji na uhitaji kutoka kila upande, na analazimika kufanya shughuli mbalimbali kwa ajili ya kuhifadhi na kukamilisha maisha yake. (۱)

Sasa kwa kuwa tumefahamu misukumo ya matendo ya mwanadamu na imekuwa wazi kwamba matendo yake hufanywa kwa ajili ya lengo fulani, na kwamba matokeo yake si kitu kingine isipokuwa ukamilifu wake wa kiroho na kimwili, ni muhimu sasa kuchunguza na kuchambua “lengo katika matendo ya Mwenyezi Mungu.”

Ni kweli kwamba Dhati Tukufu ya Mwenyezi Mungu iko mbali na matendo yasiyo na maana na yasiyo na lengo, na kwamba ana lengo katika matendo yake yote, na kwamba amemuumba kila kiumbe kwa ajili ya lengo fulani. Lakini tunapaswa kujiuliza: Lengo katika matendo ya Mwenyezi Mungu ni nini, na lina maana gani?

Tunaposema kwamba Muumba wa ulimwengu amemuumba kila kiumbe kwa ajili ya lengo fulani, si kwa maana ile tuliyoifikiria kuhusu matendo ya mwanadamu. Bali, namna ambavyo lengo linavyopatikana katika matendo ya Mwenyezi Mungu ni tofauti kabisa na tulivyoeleza kuhusu mwanadamu.

Kwa tofauti iliyo wazi iliyopo kati ya Mwenyezi Mungu na mwanadamu, na kwa kuwa Yeye ni Mkwasi na Mwenye kujitosheleza, wakati mwanadamu ni mwenye mahitaji na uhitaji kwa kila upande, inakuwa wazi kwamba “lengo katika matendo ya Mwenyezi Mungu” lina maana nyingine, na kwa hakika ni kinyume kabisa na tafsiri tuliyoitoa kuhusu matendo ya mwanadamu.

Kwa kuwa mwanadamu ni mwenye mahitaji na uhitaji, na hata kwa muda mfupi tu mahitaji yake hayawezi kukatika kutoka nje ya dhati yake, analazimika kufanya juhudi kwa ajili ya maisha yake na daima kujitahidi kuondoa mahitaji na mapungufu yake, na kufanya kazi kwa ajili ya ukamilifu wake wa kiroho na kimwili.

Lakini kwa kuwa Mwenyezi Mungu ni Mwenye uwepo usio na mipaka wala mwisho, haiwezekani kuwepo kwa ufukara au uhitaji katika Dhati Yake Tukufu, kwa sababu hakuna ukamilifu ambao Yeye hana. Kwa hiyo, lengo katika matendo Yake linapaswa kuwa “kumnufaisha mwingine.”

Kwa maneno yaliyo wazi zaidi: Mwenyezi Mungu ni Kiumbe ambaye kwa kila upande ni mkamilifu na asiye na mwisho, na hakuna aina yoyote ya uhitaji inayoweza kupatikana katika Dhati Yake. Kwa upande mwingine, tunajua kwamba matendo Yake yanafanywa kwa mujibu wa maslahi na hekima, na kwamba Dhati Yake iko mbali na matendo yasiyo na maana. Kwa hiyo, tunafikia hitimisho kwamba: Lengo Lake katika kumuumba mwanadamu halikuwa kuondoa haja Yake mwenyewe, na kwa yakini matokeo ya uumbaji humrudia mwanadamu mwenyewe. Lengo ni kumfikisha katika ukamilifu unaomstahiki, bila kumfikisha mwanadamu katika daraja za juu kabisa za ukamilifu kuwa na faida yoyote kwa Dhati Yake Tukufu.

Ukamilifu katika Ulimwengu wa Maumbile

Uchunguzi wa jumla kuhusu ulimwengu wa uumbaji unatufahamisha ukweli ulio wazi kwamba: ulimwengu mzima ni chimbuko la ukamilifu na malezi ya viumbe, na ukamilifu wa kila kiumbe hutokea kwa ajili ya ukamilifu wa kiumbe kilicho juu yake.

Kwa mfano, miale yenye joto na joto la jua huangaza juu ya bahari na mito mikubwa, na sehemu ya maji ya bahari huyapeleka juu kwa namna ya mvuke. Upepo na dhoruba huupiga mvuke huo na kuusukuma kuelekea nchi kavu. Mvuke wa bahari, baada ya kupitia mfululizo wa mabadiliko ya kimaumbile, hugeuka kuwa matone safi ya mvua na chembechembe za uwazi za theluji zinazoanguka juu ya ardhi, na kuipa ardhi isiyo na uhai roho mpya. Ardhi, kwa mwendo wake wa taratibu, hutoa siri zake za ndani, na tambarare na jangwa hugeuka kuwa kama zulia la kijani kibichi. Kila kona huota ua na mmea, na kila sehemu huota mimea na miti. Mnong’ono wa vijito na mngurumo wa maporomoko ya maji, sauti za kufurahisha za bulbuli, maua yenye harufu nzuri ya nyikani, vyote huipa maisha mandhari nyingine.

Uchunguzi wa sehemu hii ya kitabu cha uumbaji humfundisha mwanadamu somo bora kabisa la kumtambua Mwenyezi Mungu, na wakati huohuo hutuongoza kuelekea katika desturi ya Mwenyezi Mungu yenye hekima. Kwa macho yetu tunaona kwamba kila kiumbe, kuanzia kisicho na uhai, mimea na wanyama, husonga kuelekea ukamilifu kwa mpango maalumu. Viumbe vyote vya ulimwengu husonga kwa namna maalumu kuelekea ukamilifu, na kila siku na kila mwaka hutoka katika hali zisizo kamili zaidi na kuingia katika hali zilizo kamili zaidi.

Mti mkubwa na wenye nguvu siku ya kwanza haukuwa zaidi ya seli moja; kisha baada ya kupitia hatua mbalimbali hugeuka kuwa miongoni mwa miti mikubwa zaidi duniani. Vivyo hivyo, kiumbe huyo mkubwa mwanzoni alikuwa katika hali ya seli ndani ya tumbo la mama yake, au alikuwa amefungwa ndani ya yai lililofungwa; baadaye, kwa mujibu wa matakwa ya hekima ya Mwenyezi Mungu, hufikia kutoka hatua ya chini kabisa ya maisha hadi hatua ya mwisho ya ukamilifu unaomstahiki. Ni kana kwamba ulimwengu huu ni chimbuko bora kabisa la kukuza vipawa vilivyofichika ndani ya mimea na viumbe hai, ili kila kiumbe kifikie ukamilifu unaomstahiki.

Mwanadamu pia, ambaye ni sehemu ya ulimwengu wa uumbaji na ni miongoni mwa matunda yenye thamani kubwa ya ulimwengu wa uwepo, anahusika na sheria hii hii. Kwa upande wa lengo na siri ya kuumbwa kwake, yeye ni sawa na mimea na viumbe hai. Lengo la kuumbwa kwake si jingine isipokuwa kufikia ukamilifu unaomstahiki na unaomfaa, na kufichua vipawa vilivyowekwa ndani yake; naye kwa utashi na uchaguzi wake huchagua njia ya ukamilifu wake.

Bali tunaweza kusema kwamba ulimwengu, au viumbe vyake vingi, vimeumbwa kwa ajili ya mwanadamu ili aweze kuvitumia katika kuondoa mahitaji yake na kufikia ukamilifu unaomstahiki.

Kwa hiyo, Mwenyezi Mungu hakumuumba mwanadamu ili aondoe haja fulani kutoka Kwake au kuondoa upungufu na kasoro kutoka Kwake; bali amemuumba mwanadamu ili asonge kuelekea ukamilifu unaomstahiki, na kwa uhuru apitie njia ya ukamilifu na mafanikio yake.

Kwa uwazi zaidi: Amemuumba mwanadamu ili amfikishe katika daraja ya juu kabisa ya ukamilifu, na kiumbe duni na kisicho na thamani kubwa — yaani seli ya mwanadamu — katika safari yake ya ukamilifu ifikie hatua ya kuwa mwenye elimu, mwenye uwezo, mwenye nguvu, mwenye utashi, mwenye kufikiri na mwenye akili, na kupitia ukamilifu huu wenye mipaka awe mwakilishi wa ukamilifu wa Mwenyezi Mungu usio na mipaka wala mwisho.

Alimwumba mwanadamu na kuweka ndani yake vipawa vinavyomstahiki; akawateua Mitume na walimu wa mbinguni ili wamuendee katika kumlea na kumfundisha, ili kupitia kumwabudu Mwenyezi Mungu na kufuata amri Zake zenye kuleta mafanikio, afikie ukamilifu wake wa pande zote na kujiandaa kwa ajili ya maisha yaliyo kamili zaidi katika ulimwengu mpana zaidi.

Katika Qur’ani Tukufu na Hadithi za Kiislamu, kwa ujumla, kumeelezwa yale yaliyotajwa hapo juu. Qur’ani Tukufu inaliona lengo la mwisho la kuumbwa kwa mwanadamu kuwa ni maisha yake na mafanikio yake ya milele katika ulimwengu mpana zaidi, na inasema:

«اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّما خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ اَنَّکُمْ اِلَیْنا لا تُرْجَعُونَ»

“Je, mlidhani kwamba tumewaumba bure na kwamba hamtarudishwa Kwetu?” (۲)

Maana yake ni kwamba lengo la kuumbwa kwa mwanadamu haliwezi kupatikana ndani ya mipaka ya maisha ya kimaada pekee, bali tunapaswa kulitafuta katika ulimwengu mwingine, na kufahamu kwamba baada ya kifo chake ataendelea tena na safari yake ya ukamilifu, akielekea kwenye ukamilifu usio na kikomo, yaani Mwenyezi Mungu.

Na ikiwa katika Aya:

«ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاِنْسَ اِلاّ لِیَعْبُدُون»

“Sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu [na kupitia njia hii wafikie ukamilifu na wanikaribie]!” (۳)

lengo la kuumbwa kwa mwanadamu linaelezwa kuwa ni kumuabudu na kumtumikia Mwenyezi Mungu, hii haimaanishi kwamba Mwenyezi Mungu ana haja ya utiifu wa waja Wake. Bali maana yake ni kwamba mwanadamu, kupitia ibada, kufuata amri za Mwenyezi Mungu na kumtambua Yeye, afikie ukamilifu wake unaotokana na kufuata amri Zake; na kupitia njia hii afikie furaha ya milele na maisha yasiyo na mwisho yanayotokana na kutii amri za Mwenyezi Mungu.

Kuwa na maisha ya milele yaliyoambatana na furaha na mafanikio ndiyo lengo la mwisho, ambalo baada yake hatupaswi kusubiri lengo jingine. Wala hatupaswi kurudia tena swali letu na kusema: baada ya kufikia ukamilifu huu wa mwisho, nini kitatokea, na lengo la ukamilifu huu ni nini?

Huenda ikaulizwa: Kwa nini Mwenyezi Mungu hakumpa mwanadamu ukamilifu huu wote mara moja? Na kwa nini amemuumba akiwa mwenye mahitaji ili kupitia shughuli na juhudi zake afikie ukamilifu anaoutaka?

Jibu la swali hili ni wazi. Tabia ya kimaadili huwa nzuri na yenye kustahili kusifiwa, na huhesabiwa kuwa ukamilifu, pale mwanadamu anapoipata kwa uhuru kamili, uchaguzi na utashi wake. Ikiwa ukamilifu fulani utatokea ndani ya mwanadamu kwa kulazimishwa na bila utashi wake, kamwe hauwezi kuhesabiwa kuwa fadhila ya kimaadili wala kipimo cha ubora.

Kwa mfano, kuwasaidia watu wenye uhitaji na kujenga hospitali ni dalili ya ukamilifu wa kiroho ikiwa mwanadamu atafanya hivyo kwa uhuru na uchaguzi wake. Lakini ikiwa mtu atalazimishwa kuchukua fedha zake na kuzitumia katika jambo hilo, kitendo hicho kamwe hakitakuwa ushahidi wa fadhila yake ya kimaadili, wala kitendo chake hakitastahili kusifiwa na kupongezwa.

Kwa hiyo, ili kufikia ukamilifu wa kiroho, mwanadamu anapaswa kuipita njia ya fadhila kwa uhuru na kwa miguu yake mwenyewe. (۴)

Tanbihi:

(۱) Naam, watu wakubwa na watu mashuhuri wa Mwenyezi Mungu wanaweza kujitakasa kutokana na roho hii, na kufanya jambo linalostahili kwa ajili ya jambo lenyewe, bila kuzingatia hata manufaa madogo ya kimwili au ya kiroho. Katika maisha ya watu wakubwa, hususan Amirul-Mu’minina (a.s.), tunaweza kupata mifano mingi ya matendo haya bora. Yeye ndiye anayesema: “Sikuabudu kwa sababu ya kuogopa Moto Wako wala kwa kutarajia neema Zako kubwa; bali nimekuona Wewe kuwa unastahili na unafaa kuabudiwa.” Watu kama hawa ambao wamevutiwa sana na ibada na wamezama katika ukamilifu wa yule wanayemwabudu, wakati wa ibada hujisahau na kusahau nafsi zao, na humwabudu kwa sababu wamemtambua kuwa anastahili na anafaa kuabudiwa. Wakati mwingine pia hisia za mama huwa safi na zimetakasika kiasi kwamba wakati wa kukabiliwa na janga, humpenda mtoto wake kwa kiwango ambacho hujisahau mwenyewe; kwa sababu hiyo, huitoa maisha yake kwa ajili ya mtoto.

(۲) Sura Al-Mu’minun, Aya ya 115.

(۳) Sura Adh-Dhariyat, Aya ya 56.

(۴) Imekusanywa kutoka katika kitabu: Majibu kwa Maswali ya Kidini, Ayatullah Makarim Shirazi na Ayatullah Ja‘far Subhani, mchapishaji: Madrasat al-Imam Ali bin Abi Talib (a.s.), chapa ya pili, uk. 75.