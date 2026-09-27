Kutoka Ureno hadi Italia na Hispania; Kwa Nini Ulaya Inarejea Tena katika Kuzuia Nikabu?

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Ndani ya kipindi cha wiki kadhaa, nikabu na burqa zimeibuka tena katika ajenda ya mijadala ya kisiasa na kisheria katika baadhi ya nchi za Ulaya. Hii imekuja sambamba na kupitishwa kwa hatua na maamuzi mbalimbali yanayolenga kuzuia kufunika uso katika maeneo ya umma au taasisi za elimu.

Kwa mujibu wa ripoti ya tovuti ya habari ya Al Jazeera Net, uamuzi wa hivi karibuni zaidi umechukuliwa nchini Hispania. Katika mji wa Lleida, mashariki mwa nchi hiyo, baraza la jiji limepitisha marekebisho ya kanuni zinazohusu mwenendo wa kiraia na kuishi kwa pamoja kijamii, ambayo yanapiga marufuku kuvaa aina yoyote ya vazi au kifaa kinachoficha kabisa uso katika maeneo ya umma. Hatua hiyo inahusisha pia burqa na nikabu.

Kwa mujibu wa kanuni hizo mpya, wanaokiuka wanaweza kutozwa faini kati ya euro 400 hadi 750. Hata hivyo, kuna misamaha kwa maeneo ya ibada na baadhi ya hali zinazohusiana na utekelezaji wa haki za msingi au desturi za kijamii zinazokubalika.

Kanuni hizi zilipitishwa kwa kura za Chama cha Kisoshalisti kinachotawala katika jiji la Lleida, chama cha Together for Catalonia (Junts) na chama cha mrengo wa kulia cha Vox. Huku Chama cha People’s Party pamoja na vyama vingine vikipinga.

Tofauti na baadhi ya nchi nyingine za Ulaya kama vile Ufaransa, Ureno na Ubelgiji, Hispania hadi sasa haikuwa na sheria ya kitaifa inayopiga marufuku au kuweka vikwazo juu ya uvaaji wa nikabu na burqa.

Maamuzi Yaliyofanyika kwa Wakati Mmoja

Hatua ya Hispania imekuja baada ya Bunge la Ureno kupitisha, mwezi Julai uliopita, sheria inayopiga marufuku kufunika uso katika maeneo ya umma. Rais wa Ureno pia alisaini sheria hiyo mwezi Agosti.

Kwa mujibu wa sheria hiyo, wanaokiuka wanaweza kukabiliwa na faini kati ya euro 150 hadi 3,000. Hata hivyo, kuna misamaha kwa sababu za kitabibu, kikazi, kisanii, hali ya hewa, pamoja na maeneo ya ibada.

Nchini Italia pia, Giorgia Meloni, Waziri Mkuu wa nchi hiyo, alitangaza kwamba serikali yake itapiga marufuku uvaaji wa burqa na nikabu shuleni. Baraza la Mawaziri la Italia pia lilipitisha uamuzi huo tarehe 24 Septemba mwaka huu.

Serikali ya Italia imeutambulisha uamuzi huo kama sehemu ya sera yake ya kuimarisha ujumuishaji katika mfumo wa elimu. Sera hiyo pia inahusisha hatua nyingine, ikiwemo kujifunza lugha ya Kiitalia na mabadiliko katika muundo wa madarasa.

Hoja za Wanaounga Mkono Marufuku Hiyo ni Zipi?

Hoja za wanaounga mkono marufuku hiyo zinatofautiana kutoka nchi moja hadi nyingine, lakini kwa ujumla zinazunguka katika mawazo makuu matatu: uwezekano wa kutambua utambulisho wa mtu, ujumuishaji na mawasiliano katika jamii, pamoja na kuwalinda wanawake dhidi ya kulazimishwa au kubaguliwa.

Nchini Italia, Meloni ameitambulisha hatua ya serikali yake kama sehemu ya sera ya ujumuishaji shuleni, akisema kuwa sheria mpya zinalenga kuzuia kuibuka kwa mazingira ya kielimu yaliyojitenga na kuimarisha fursa sawa.

Katika jiji la Lleida nchini Hispania, maafisa wa eneo hilo pia wanasema kuwa kanuni hizo zinahusiana na mwenendo wa kiraia na haki za wanawake. Wakati huo huo, wakosoaji wanaamini kuwa kanuni hizo zinazuia uhuru wa kidini.

Murad Al-Boudawi, kutoka Jumuiya ya Patriotic for Freedom and Justice huko Lleida, anasema ni bora wanawake wanaovaa nikabu washughulikiwe kupitia mazungumzo, elimu na kusaidiwa kuingia katika soko la ajira, badala ya kupitia marufuku.

Ukosoaji wa Mashirika ya Haki za Binadamu

Kwa upande mwingine, mashirika ya haki za binadamu yamekosoa aina hii ya marufuku, yakisema kuwa kuzuia uvaaji wa nikabu kunaweza kusababisha kutengwa kwa wanawake wanaochagua kufunika nyuso zao.

Shirika la Amnesty International lilitangaza baada ya kupitishwa kwa sheria hiyo katika Bunge la Ureno kwamba marufuku hiyo ni tishio kwa haki za binadamu. Shirika hilo lilionya kuwa sheria kama hiyo inaathiri uhuru wa kujieleza na uhuru wa kidini, na inaweza kusababisha kutengwa zaidi kijamii pamoja na ugumu wa kupata elimu, ajira na huduma za umma.

Aidha, Kamishna wa zamani wa Haki za Binadamu wa Baraza la Ulaya, katika msimamo alioutoa hapo awali, alionya kwamba marufuku ya jumla ya nikabu inaweza, badala ya kuwaweka wanawake huru, kusababisha kutengwa kwao zaidi. Wakati huo alisisitiza uhusiano wa suala hilo na haki zinazohusu faragha na uhuru wa kidini zinazotambuliwa katika Mkataba wa Ulaya wa Haki za Binadamu.

Umoja wa Mataifa pia, katika ripoti kuhusu haki za wanawake wanaovaa nikabu, ulisema kuwa Kamati ya Haki za Binadamu ya Umoja wa Mataifa mwaka 2018, katika kesi mbili dhidi ya Ufaransa, ilifikia hitimisho kwamba marufuku ya jumla ya kufunika uso ilikuwa na athari zisizo na uwiano kwa wanawake Waislamu. Kamati hiyo katika kesi zote mbili iliitathmini marufuku hiyo kama aina ya ubaguzi kwa misingi ya jinsia na dini.

Aidha, Pablo Zaldibia Levingo, mtafiti wa Chuo Kikuu cha Nchi ya Basque nchini Hispania, katika utafiti maalumu wa kisheria kuhusu nikabu nchini Hispania, alihitimisha kwamba kuzuia uvaaji wa nikabu kamili kwa mtazamo wa haki za binadamu na kanuni ya uwiano kunaweza kuhalalishwa tu pale kunapohusishwa na mahitaji ya usalama wa umma na kuthibitisha utambulisho wa mtu.

Kwa Nini Maamuzi Haya Yamejitokeza kwa Wakati Mmoja?

Takwimu zilizopo hadi sasa hazionyeshi kwamba kuna uamuzi mmoja wa Ulaya au uratibu wa moja kwa moja kati ya nchi hizi tatu kuhusu kupiga marufuku au kuweka vikwazo kwa nikabu.

Hata hivyo, nikabu imekuwa sehemu ya mjadala mpana zaidi kuhusu uhamiaji, ujumuishaji wa kijamii na utambulisho wa kitaifa barani Ulaya. Ingawa idadi ya wanawake wanaovaa nikabu katika nchi nyingi hizi ni ndogo, vazi hilo limepata umuhimu mkubwa wa kiishara katika mjadala wa Ulaya kuhusu mipaka ya uwepo wa dini katika maisha ya umma.

Hatua hizi pia zimechukuliwa katika mazingira ambayo Ulaya inashuhudia mgawanyiko mkubwa wa kisiasa kati ya makundi ya mrengo wa kulia na kushoto, huku nguvu za mrengo wa kulia na utaifa zikiongezeka na masuala ya uhamiaji, utambulisho wa kitaifa na ujumuishaji wa kijamii yakiwekwa katikati ya ushindani wa kisiasa.

Katika mazingira hayo, ni vigumu kutenganisha kuibuliwa tena kwa masuala kama nikabu, hijabu na alama za Kiislamu na mazingira ya sasa ya kisiasa na uchaguzi. Hii ni kwa sababu masuala hayo yamekuwa miongoni mwa mambo ambayo baadhi ya makundi ya mrengo wa kulia huyatumia kuwasiliana na wapiga kura wao na kutafuta uungwaji mkono wa umma.

Mjadala huu pia umejitokeza wakati ambapo kuna ongezeko la dalili za chuki na ubaguzi dhidi ya Waislamu katika baadhi ya nchi za Ulaya.

Kwa mujibu wa ripoti ya Wakala wa Umoja wa Ulaya wa Haki za Msingi, kiwango cha ubaguzi wa rangi na ubaguzi wanaokabiliana nao Waislamu kimeongezeka ikilinganishwa na miaka iliyopita. Katika utafiti wa wakala huo uliofanyika katika nchi 13 za Ulaya, asilimia 47 ya Waislamu walioshiriki walisema kuwa katika kipindi cha miaka mitano kabla ya utafiti walikabiliwa na ubaguzi wa rangi, huku asilimia 27 wakisema kuwa katika kipindi hicho walikumbana na unyanyasaji wa kibaguzi.

Kwa mujibu wa utafiti huo, wanawake wanaovaa mavazi ya kidini walikuwa miongoni mwa makundi yaliyokabiliwa zaidi na ubaguzi. Wakala huo pia ulieleza kuwepo kwa dalili za chuki dhidi ya Waislamu katika mijadala ya kisiasa.

Katika mazingira hayo, wanaharakati wa haki za binadamu wanaamini kwamba hatari haiishii kwenye hatua za kisheria pekee. Pia kuna hofu kwamba alama za kidini zinaweza kutumiwa kama chombo cha kuwabagua Waislamu au kuwaonyesha kama watu wa nje katika jamii ya Ulaya. Jambo ambalo, kwa mtazamo wao, linaweza badala ya kufanikisha ujumuishaji wa kijamii, kuongeza kutengwa kwao.

Sheria na Hatua Zilizowahi Kuchukuliwa Hapo Awali

Hatua za hivi karibuni nchini Hispania, Italia na Ureno si mwanzo wa vikwazo vya Ulaya dhidi ya nikabu. Kabla ya hapo, sheria kadhaa zilikuwa zimepitishwa katika nchi nyingine za Ulaya.

Ufaransa ilikuwa nchi ya kwanza ya Ulaya mwaka 2010 kutekeleza marufuku ya jumla ya kufunika uso katika maeneo ya umma. Baada yake, Ubelgiji mwaka 2011, Bulgaria mwaka 2016, na Denmark pamoja na Austria mtawalia mwaka 2017 na 2018, zilichukua hatua katika eneo hili.

Uholanzi, Luxemburg, Norway na Ujerumani pia zimeweka vikwazo vya sehemu na vya aina mbalimbali, ambavyo hutofautiana kulingana na nchi na vinaweza kuhusisha maeneo kama shule, hospitali, vyombo vya usafiri na taasisi za serikali.

Nchini Uswisi, wapiga kura katika kura ya maoni ya mwaka 2021 walipiga kura kuunga mkono marufuku ya kitaifa ya kufunika uso katika maeneo ya umma. Marufuku hiyo ilianza kutekelezwa mwaka 2025.

Hata hivyo, mjadala huo hauishii kwenye nikabu pekee. Kuendelea kuwekwa kwa vikwazo dhidi ya kufunika uso kumeibua swali pana zaidi: Je, baadhi ya nchi za Ulaya zinaweza siku zijazo kupanua wigo wa hatua hizi na kuzihusisha pia na hijabu?