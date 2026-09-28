KIGOMA: Majlisi ya Wafat wa Sayyidat Fatima al-Ma‘sumah (sa) Yaandaliwa katika Taasisi ya Imam Sajjad (as)

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– KIGOMA: Taasisi ya Imam Sajjad (as), iliyopo katika Kijiji cha Kasuku, Mkoa wa Kigoma, nchini Tanzania, imeandaa majlisi maalumu ya kuomboleza wafat wa Sayyidat Fatima al-Ma‘sumah (sa), ikiwa ni sehemu ya kuhuisha kumbukumbu ya watu wema wa kizazi cha Mtume Muhammad (saw) na kuwakumbusha waumini nafasi yao katika historia na mafundisho ya Uislamu.

Katika majlisi hiyo, Sheikh Ridha Mjejwa alitoa mawaidha yaliyolenga kumtambulisha Sayyidat Fatima al-Ma‘sumah (sa) kwa waumini, akieleza kwa kina kuhusu fadhila zake, utukufu wake, nafasi yake katika familia ya Ahlul-Bayt (as), pamoja na umuhimu wa kuifahamu historia na mwenendo wake.

Sayyidat Fatima al-Ma‘sumah (sa) alikuwa binti wa Imam Musa al-Kadhim (as) na dada wa Imam Ali al-Ridha (as). Vyanzo vya Shia vinamtaja kuwa alikuwa mwanamke mwenye elimu, uchamungu, heshima na fadhila, na pia anatajwa miongoni mwa wanawake waliopokea na kusimulia mafundisho ya dini.

Nafasi na Fadhila za Sayyidat Fatima al-Ma‘sumah (sa)

Katika mawaidha yake, Sheikh Ridha alisisitiza kuwa kumfahamu Sayyidat Fatima al-Ma‘sumah (sa) si suala la kujua historia yake pekee, bali ni kutambua nafasi yake katika familia ya Mtume (saw) na kujifunza kutokana na maisha yake yaliyohusishwa na elimu, uchamungu, ibada na kushikamana na mafundisho ya Ahlul-Bayt (as).

Alieleza kuwa jina al-Ma‘sumah ni miongoni mwa majina maarufu yanayohusishwa naye katika utamaduni na vyanzo vya Shia, likionyesha nafasi yake ya juu ya kiroho na maadili.

Aidha, alifafanua kuwa maisha yake yalihusishwa kwa karibu na familia ya Imam Musa al-Kadhim (as) na hasa kaka yake, Imam Ali al-Ridha (as). Baada ya Imam al-Ridha (as) kuondoka Madina kuelekea Khurasan, Fatima al-Ma‘sumah (sa) alisafiri kuelekea kumtembelea. Katika safari yake alifikia eneo la Qom, ambako aliishi kwa muda mfupi kabla ya kufariki na kuzikwa katika mji huo.

Fadhila za Ziyara ya Kaburi Lake

Sehemu muhimu ya mawaidha ya Sheikh Ridha Mjejwa ilihusu fadhila za kufanya ziyara katika kaburi la Sayyidat Fatima al-Ma‘sumah (sa) lililopo Qom, Iran.

Kwa mujibu wa riwaya zilizopokelewa kutoka kwa Maimamu wa Ahlul-Bayt (as), kuna thawabu kubwa inayohusishwa na kumzuru Sayyidat Fatima al-Ma‘sumah (sa). Imepokelewa kutoka kwa Imam al-Sadiq (as) kwamba mwanamke kutoka katika kizazi chake aitwaye Fatima atazikwa Qom, na anayemzuru atapata malipo makubwa ya Akhera.

Pia, imepokelewa kutoka kwa Imam Ali al-Ridha (as) kwamba anayemzuru Fatima al-Ma‘sumah (sa) akiwa anatambua haki na nafasi yake, ana thawabu kubwa, na katika riwaya nyingine ziyara yake imeelezwa kwa kulinganishwa na kumzuru Imam al-Ridha (as).

Kwa msingi huo, Sheikh Ridha alieleza kuwa ziyara si safari ya kutembelea kaburi pekee, bali ni fursa ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu, kuhuisha mafundisho ya Ahlul-Bayt (as), kuonyesha upendo kwa watu wa nyumba ya Mtume (saw), na kujifunza kutokana na maisha yao.

Kuhuisha Mafundisho ya Ahlul-Bayt (as)

Katika hitimisho la mawaidha yake, Sheikh Ridha Mjejwa aliwahimiza waumini kuifanya kumbukumbu ya Sayyidat Fatima al-Ma‘sumah (sa) kuwa fursa ya kujifunza na kutekeleza maadili mema katika maisha ya kila siku.

Alisisitiza umuhimu wa elimu, uchamungu, ibada, subira, heshima na kushikamana na mafundisho ya Mtume Muhammad (saw) na Ahlul-Bayt wake (as).

Majlisi hiyo ya Taasisi ya Imam Sajjad (as) imekuwa sehemu ya kuhuisha kumbukumbu ya Sayyidat Fatima al-Ma‘sumah (sa), huku ikiwapa waumini fursa ya kujifunza kuhusu historia, fadhila na nafasi yake katika urithi wa Ahlul-Bayt (as), pamoja na kutafakari ujumbe wa kiroho na kimaadili unaopatikana katika maisha yake.