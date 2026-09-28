Iran ni nguvu ya kwanza duniani / Mapinduzi ya Kiislamu yalivuruga mfumo wa utawala wa kigeni nchini Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Iran ametoa ujumbe kwa ajili ya kumbukumbu ya siku za mwanzo za Vita vya Kulazimishwa na siku tukufu za Ulinzi wa Miaka Nane wa kudumu wa taifa la Iran.

Ujumbe wa Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, uliotolewa dakika chache zilizopita, unasema:

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu.

“Na kwa hakika tulimtuma Musa pamoja na Ishara zetu, tukamwambia: Watoe watu wako kutoka katika giza na kuwapeleka kwenye nuru, na uwakumbushe siku za Mwenyezi Mungu.”

Siku za mwanzo za mwezi wa Mehr zinakumbusha siku tukufu za Mwenyezi Mungu na tukio kubwa na la kudumu la ulinzi wa kishujaa wa miaka minane wa taifa la Iran katika Vita vya Kulazimishwa vya kwanza. Katika siku hizo, mng’ao wa joto wa jua la Mapinduzi katika ardhi ya Iran ulieneza hisia nzuri ya mshikamano wa kitaifa na uaminifu kwa mafundisho na mwenendo wa Uislamu wa kimapinduzi; na kutokana na athari yake, barafu za utawala wa mabavu na ukoloni wa zamani na mpya zilikuwa zikiyeyuka.

Katika siku hizo, baadhi ya wananchi wa Iran walikumbuka kumbukumbu za zaidi ya miaka ishirini iliyotangulia kuhusu uadui wa wakoloni na matukio yaliyohusiana na kutaifishwa kwa sekta ya mafuta na mapinduzi ya kijeshi yaliyofanywa na Marekani. Wengine walikuwa wamesikia habari zake, na wengi wao walikuwa wamegusa kwa undani ukweli wa madhara yaliyosababishwa na utawala wa wageni juu ya masuala ya nchi yao.

Lakini siku zilizotangulia zilikuwa siku za giza na huzuni, ambapo mabalozi wa serikali za kibeberu walikuwa wakimfikishia Shah wa nchi amri kuhusu mambo yaliyopaswa kufanywa na yale yaliyokatazwa, naye kwa hiari au kwa kutopenda alikuwa akiyatekeleza. Mpaka Mapinduzi makubwa ya taifa la Iran, chini ya uongozi wa Imam Khomeini, yalipovuruga mfumo huo.

Siku hizo za giza, kupitia Mapinduzi hayo, ziligeuka kuwa siku zenye mwanga za kuanzishwa kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Jambo hili liliwaudhi sana wale waliokuwa na tamaa juu ya utajiri wa ardhi hii na ambao kwa miaka mingi walikuwa wametumia aina mbalimbali za madhara dhidi ya watu wake ili kuutwaa utajiri huo. Kwa hiyo, tangu wakati huo walielekeza juhudi zao zote katika kujaribu kuugeuza mkondo wa mto mkubwa wa taifa la kimapinduzi na kuurudisha katika hali ya zamani. Vita vya Kulazimishwa vya kwanza vilikuwa hatua yao muhimu zaidi katika muongo wa kwanza wa maisha ya Jamhuri ya Kiislamu.

Kutokana na moto wa vita hivyo, ambao uliwashwa na Chama cha Baath kilichokuwa dhidi ya watu, kwa dhana kwamba vita vingedumu siku chache na kwamba ushindi ungepatikana kwa juhudi ndogo, mfumo wa Kiislamu uliibuka ukiwa umeimarika na kuwa na nguvu zaidi kuliko hapo awali, kama ndege wa Phoenix anayefufuka kutoka kwenye majivu, ukiwa na sauti yenye nguvu zaidi na safari ya juu zaidi kuliko zamani; na hali hii ikawa sifa endelevu ya mfumo huu katika matukio yaliyofuata yaliyosababishwa na maadui.

Siku zile ambazo adui wa taifa hili alikuwa amewatawala watu wake kupitia vibaraka wake na kutumia aina mpya ya ukoloni, kwa baraka za Mapinduzi na kuinuliwa kwa bendera ya Uislamu na jihadi katika mazingira ya Vita vya Kulazimishwa, ziligeuka kuwa siku za fahari ambazo hata baada ya kupita miaka 38 tangu kumalizika kwake, kwa kuangalia kila sehemu ya matukio yake na simulizi za kweli za walionusurika, mifano ambayo kila mmoja wao anafundisha ibada, ujasiri, upinzani, maadili na utu, hujitokeza kama nyota zinazong’aa katika historia ya nchi yetu.

Siku zile ambazo mwanzoni mwa mashambulizi, matawi ya mfumo wa utawala wa mabavu yalipoishambulia nchi yetu, Iran ilikuwa imerithi kutoka katika mfumo wa utawala wa kidhalimu mikono mitupu ya kujilinda dhidi ya vitisho vingi, leo kwa baraka za kusimamisha haki na msaada wa Mwenyezi Mungu, zimefikia siku ambazo wenyewe watawala wavamizi, na si vibaraka wao, wanatafuta mahali pa kujisitiri mbele ya mashambulizi ya wapiganaji wa Kiislamu na kuomba kusitishwa kwa vita.

Siku zile ambazo wao wanataka kuirejesha nchi yetu, zilikuwa siku zilizojaa kudumaa, udhalilifu na unyonge, utegemezi na sifa mbaya ya Iran katika ulimwengu wa Kiislamu; lakini siku hizi tunazoishi zimejaa maendeleo, heshima, uhuru na kiwango cha juu kabisa cha hadhi katika ulimwengu wa Kiislamu na hata duniani kote.

Leo, baadhi ya watu wanatuchukulia kuwa nguvu ya nne duniani. Bila shaka, wao wanasema hivyo kwa kuzingatia hesabu za kidunia; lakini kwa mujibu wa hesabu za Mwenyezi Mungu, nchi inayojiona kuwa ni ya Ahlul-Bayt watoharifu, Mwenyezi Mungu awateremshie rehema na salamu zake wote, na ambayo sehemu kubwa ya watu wake imefungamana na watu hao watukufu na hawaogopi kusimamisha haki, ni nguvu ya kwanza duniani.

Siku zile, bahari mbili za kusini mwa Iran zilikuwa uwanja wa operesheni za majeshi ya adui, lakini siku hizi, kutokana na mapigo makali waliyopokea kutoka kwa wapiganaji shupavu na walinzi wa Mlango wa Hormuz, hawasogei zaidi ya Bahari ya Arabia, na kila walipojaribu kukabiliana na hatari hiyo, wamejiletea madhara wenyewe; na si muda mrefu kabla hata Bahari ya Arabia nayo kujitenga nao.

Kulikuwa na siku ambapo watawala wa mabavu, kupitia operesheni za kisaikolojia na kuunda mazingira ya hofu, waliifanya mitaa ya mji mkuu kuwa mitupu na kuanzisha mapinduzi dhidi ya harakati za taifa hili za kutafuta uhuru, na baada ya hapo wakapora utajiri wa nchi hii kwa miaka 25; lakini siku hizi, kwa muda wa miezi saba, wananchi wenzetu wamezipamba viwanja na mitaa kote nchini kwa uwepo wao wenye dhamira na wenye hamasa, ili kuwapa moyo wapiganaji wa Kiislamu na kumtia hofu adui.

Kadhalika, zaidi ya Wairani milioni 30 walitangaza utayari wao wa kujitolea, na wakati ilipohitajika kupanga aina fulani ya ushiriki wao kupitia tangazo jipya la uwepo wao, ndani ya dakika 100 za kwanza pekee, zaidi ya watu 500,000 walitimiza idadi iliyohitajika.

Kwa sasa, katika maeneo yote ya Iran ya Kiislamu, ambayo yamepambwa kwa uwepo wa Wairani kutoka makabila mbalimbali, kuna matamko mbalimbali ya utayari, hususan utayari wa kijeshi, ili kujenga uwanja wa mapambano ambao utawapa wao jina la heshima na adui yao fedheha.

Kulikuwa na siku ambapo kipengele cha ushujaa wa watu wa nchi hii kilitambulishwa kupitia wanaume wake; lakini sasa tuko katika siku ambazo wanawake, katika baadhi ya nyanja za ushiriki wa kishujaa, wanawapita wanaume.

Kulikuwa na siku ambapo adui alijaribu kudhoofisha daima msingi wa kijamii wa mfumo; lakini katika siku hizi, makundi mbalimbali ya jamii yenye tofauti zilizo wazi yanaendelea kusisitiza kulinda misimamo yao yenye haki, miongoni mwao ikiwa ni kulinda Mlango wa Hormuz wenye baraka na manufaa.

Ulinganisho huu kati ya siku zilizopita na siku za sasa unaweza kuendelea kuelezwa na kupanuliwa, lakini kwa neno moja, mimi kama mtumishi wa wananchi wapendwa wa Iran, natangaza kwamba siku zile za zamani ambazo adui yetu anatamani kurejea, zimepita na hazitarudi tena.

Na bila shaka, ni lazima nikumbuke kwa maumivu na huzuni kwamba katika siku hizi nafasi ya Imam Khomeini Mkuu na shahidi Sayyid Ali Khamenei mwenye heshima kubwa, Mwenyezi Mungu autukuze daraja lao, ambao heshima ya nchi ya leo inadaiwa na uongozi wao, imekuwa wazi sana.

Lakini kwa baraka za hazina yenye thamani iliyoachwa kutokana na matendo yao na maneno yao yenye kung’aa na yenye kutoa mwongozo kwa wafuasi wao, siku zijazo zitakuwa zenye utukufu mkubwa zaidi kuliko siku hizi. Kwa sababu yule ndege wa Phoenix aliyeibuka kutoka kwenye moto wa Vita vya Kulazimishwa vya kwanza, sasa kutokana na shinikizo la maadui na hasa vita viwili vya hivi karibuni vya kulazimishwa, amekuwa mkubwa kiasi kwamba kivuli cha safari yake kimeangukia hata juu ya ardhi za maadui.

Katika fursa hii, inafaa sana kwamba kwa kuadhimisha miaka miwili tangu kuuawa shahidi kwa kamanda shujaa wa Waarabu na alama kubwa ya Front ya Upinzani, shahidi mwenye heshima Sayyid Hassan Nasrallah, Mwenyezi Mungu aitakase roho yake, tumkumbuke mtu huyo.

Alikuwa mtu mwenye nia njema ya dhati kwa taifa lake na mafundisho yake, ambaye hotuba zake za kweli na zenye utamu pamoja na hatua zake za kishujaa ziliimarisha nyoyo za watu wake na hata za watu huru duniani.

Alikuwa mtu aliyeinua jina la Lebanon, nchi ndogo ambayo kwa miaka mingi ilikuwa uwanja wa nyuma wa baadhi ya madola, na kulifikisha kwenye heshima kubwa.

Alikuwa mtu ambaye ushindi na kufunguliwa njia vilikuwa masahaba wake wa kudumu, na ambaye bila shaka, katika historia yote ya Nchi za Sham mpaka sasa, baada ya Manabii na warithi wao, hakuna mwanaume mwenye ukubwa kama yeye aliyewahi kuinuka katika eneo hilo la kale.

Na sasa bendera yake yenye fahari iko mikononi mwa Sheikh Naim Qassem, Mwenyezi Mungu amlinde, ambaye kwa ujasiri, akiwa mstari wa mbele wa safu imara na ya A'shura ya Hezbollah, anaendelea na njia yake.

Siku hizi za Lebanon mbele ya historia, na hata kuanzia sasa, ni siku muhimu na zenye fahari kwake na kwa wapiganaji wote wa upinzani, na ni siku zenye kuleta udhalilifu na hatimaye fedheha kwa wale ambao mbele ya adui wa Kizayuni wameweka matumaini yao kwenye ahadi za uongo za watawala wa mabavu na wenye nia mbaya dhidi yao.

Wale ambao, kinyume na shahidi wa upinzani Sayyid Hassan Nasrallah na Sayyid Hashim Safieddine na wapiganaji wa sasa wa upinzani ambao katika mwendelezo wa wakati wataendelea kung’aa kama nyota zinazong’aa na kuwaongoza wale wanaotafuta njia waliobaki katika mshangao, watazikwa na kusahaulika haraka katika kurasa za mwanzo kabisa za historia, na kila watakapokumbukwa katika siku zijazo, watakuwa ukumbusho wa ubaya, ukosefu wa busara na hata pengine usaliti.

Mwisho, ninatumaini kwamba kwa kuendelea kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na dua maalumu ya Bwana wetu, Mwenyezi Mungu aharakishe kudhihiri kwake kwa heshima, na roho zetu ziwe fidia kwake, taifa la Iran na wafuasi wote wa upinzani wasikabiliane na chochote isipokuwa ushindi, kufunguliwa njia na heshima, na maadui wao wasikabiliane na chochote isipokuwa kushindwa na udhalilifu; kwa neema na ukarimu wa Mwenyezi Mungu.

Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei

28 Septemba 2026