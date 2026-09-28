Kamati ya Mawazo ya Mkutano wa Kimataifa wa Kuwaheshimu Watumishi Wakongwe wa Majlisi ya Maombolezo Yafanya Kikao

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) –ABNA– kikao cha Kamati ya Mawazo ya Mkutano wa 23 wa Kimataifa wa Kuwaheshimu watumishi wakongwe na wahudumu wa Imam Hussein (a.s) kimefanyika kwa mwenyeji wa Nyumba ya Wasomaji wa Mashairi na Sifa za Ahlul-Bayt (a.s).

Katika kikao hicho walihudhuria Morteza Taheri, Mwenyekiti wa Bodi ya Wakurugenzi ya Nyumba ya Wasomaji wa Mashairi ya Ahlul-Bayt; Saeed Maqiseh, Mkuu wa Kituo cha Basij cha Shirika la Utangazaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran; Erfan Khodaparast, Katibu wa Mkutano wa Kimataifa wa Kuwaheshimu Watumishi Wakongwe na Wahudumu wa Imam Hussein (a.s); Mohsen Taheri, mjumbe wa Baraza la Wadhamini la Nyumba ya Wasomaji wa Mashairi; Sayyid Ali Sadat Razavi, Mkurugenzi Mtendaji wa Nyumba ya Wasomaji wa Mashairi; Valiullah Kalami Zanjani, mmoja wa watumishi wakongwe wa Ahlul-Bayt (a.s); Sayyid Reza Joda, Mkuu wa Shirika la Basij la Wasomaji wa Mashairi ya Ahlul-Bayt na Vikundi vya Maombolezo nchini; Hujjatul-Islam Mahdi Khodajouyan, Mkurugenzi Mtendaji wa Taasisi ya Da'bali Khazai; Rahim Abfoosh, Katibu wa Jumuiya ya Waumini ya Mash'ar; Ali Akbar Madahi, Mkuu wa Makao Makuu ya Kati ya Jumuiya ya Mashujaa wa Kiislamu; Ahmad Nikbakhtian, msomaji wa mashairi na sifa za Ahlul-Bayt (a.s.); Hamid Montazer, Mkuu wa Jumuiya ya Wasomaji wa Mashairi ya Mkoa wa Tehran; Mohammad Bazouband, mtumishi mkongwe wa Ahlul-Bayt (a.s.); pamoja na Reza Bakaei, mtumishi mkongwe wa Ahlul-Bayt (a.s.).

Erfan Khodaparast, Katibu wa Mkutano wa Kimataifa wa Kuwaheshimu Watumishi Wakongwe na Wahudumu wa Imam Hussein (a.s), alisema katika kikao hicho kuwa Mkutano wa 23 wa Kimataifa wa Watumishi Wakongwe umepangwa kufanyika mwezi Aban katika Mkoa wa Azerbaijan Magharibi, katika jiji la Urmia.

Alieleza kuwa mkutano wa mwaka huu utakuwa na kamati mbalimbali. Kamati ya Mashairi itaongozwa na Mohammad Rasouli, Kamati ya Kimataifa itaongozwa na Hujjatul-Islam Nishabouri, Kamati ya Mawazo itaongozwa na Saeed Moghaddasian, Kamati ya Wanawake itaongozwa na Bi. Ganji, huku Kamati ya Vyombo vya Habari na Mahusiano ya Umma ikienda chini ya uongozi wa Amirhossein Kasai.

Aliendelea kutoa maelezo kuhusu mipango ya kuandaa Mkutano wa 23 pamoja na programu mbalimbali za pembeni ambazo zinaendelea kuandaliwa kwa ajili ya mkutano huo.

Saeed Maqiseh, Mkuu wa Kituo cha Basij cha Shirika la Utangazaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alisema katika kikao hicho kuwa mwaka huu, kwa kutumia uwezo uliopo kupitia majukwaa ya Telewebion na Iranseda, wanakusudia kuongeza kwa kiasi kikubwa utoaji wa taarifa na matangazo ya mkutano huo kupitia mitandao ya kijamii na majukwaa ya kidijitali, sambamba na mitandao ya televisheni.

Aliongeza kuwa tovuti rasmi ya mkutano huo itazinduliwa katika siku zijazo, na kwamba wanaendelea na juhudi za kuifanya tovuti hiyo kuwa chanzo kikuu cha maudhui na taarifa kwa watu wanaovutiwa na mkutano huo.

Katika kuendelea kwa kikao hicho, kila mmoja wa wajumbe wa Kamati ya Mawazo aliwasilisha hoja na mapendekezo yake kwa ajili ya kufanikisha zaidi Mkutano wa 23 wa Kimataifa wa Kuwaheshimu Watumishi Wakongwe.

Miongoni mwa mambo yaliyojadiliwa kwa kina ni vigezo na misingi ya kuwachagua watumishi wakongwe wa Ahlul-Bayt (a.s) watakaotunukiwa heshima katika mkutano huo.

Mkutano wa 23 wa Kimataifa wa Kuwaheshimu Watumishi Wakongwe na Wahudumu wa Imam Hussein (a.s) utaandaliwa na Kituo cha Basij cha Shirika la Utangazaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na utafanyika mwezi wa 8 (Novemba) katika jiji la Urmia, Mkoa wa Azerbaijan Magharibi.