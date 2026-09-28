Kudhulumika kwa Mpiganaji Aliyefanya Juhudi kwa Kimya (bila kujitangaza) katika Nchi Yake ya Kuzaliwa; Picha za Kamanda Khademi Hazionekani Mjini Fasa

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (a.s.) – ABNA, kutoka Fars, Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu katika ujumbe wake wa kutoa pole kufuatia kuuawa kishahidi kwa kamanda huyu shujaa, alisifu juhudi zake za miongo kadhaa katika nyanja za usalama, ujasusi na ulinzi wa nchi. Kiongozi huyo alimtaja Shahidi Khademi kuwa miongoni mwa makamanda ambao kwa miaka mingi walifanya juhudi kwa ajili ya Mapinduzi ya Kiislamu bila makelele wala kujitangaza.

Shahidi Khademi alizaliwa katika kijiji cha Amir Hajilu, kilichopo katika wilaya ya Fasa. Baada ya miaka mingi ya kujitolea katika nyanja ya usalama wa nchi, aliuawa kishahidi wakati wa shambulio la Marekani na utawala wa Kizayuni mwezi Aprili 2026, na mwili wake ukazikwa katika mji alikozaliwa.

Hata hivyo, leo, baada ya kupita miezi kadhaa tangu kuuawa kishahidi kwa shujaa huyu wa kitaifa, swali kubwa limeibuka miongoni mwa wananchi na watu wanaojali masuala ya Mapinduzi: Je, Shahidi Khademi ana nafasi gani katika mandhari ya mji wa Fasa?

Katika miji mingi nchini, majina na picha za mashujaa wa kitaifa pamoja na mashahidi mashuhuri wa miji hiyo zimekuwa sehemu ya utambulisho wa mandhari ya miji. Picha hizo huwasaidia vijana kuwafahamu mashujaa halisi wa nchi yao na kuifanya kumbukumbu ya mashahidi itoke kwenye hafla za ukumbusho na kuwa sehemu ya maisha ya kila siku ya wananchi. Hata hivyo, kwa nini katika Fasa, mji alikozaliwa “mpiganaji aliyefanya juhudi kwa kimya”, alama kama hizo zinaonekana kwa kiwango kidogo?

Kamanda wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi katika Wilaya ya Fasa, Meya wa Fasa, mwakilishi wa wananchi wa Fasa katika Bunge la Ushauri la Kiislamu na viongozi wengine wa wilaya wanapaswa kujibu swali hili la wananchi: Kwa nini picha za Shahidi Kamanda Majid Khademi zimeondolewa katika maeneo ya mji, au kwa nini picha mpya zinazolingana na hadhi ya shahidi huyu mashuhuri hazijawekwa katika maeneo mbalimbali ya mji?

Swali hili linakuwa muhimu zaidi tunapofahamu kwamba Shahidi Khademi hakuwa tu kamanda wa kijeshi; alikuwa miongoni mwa watu waliokuwa na mchango katika uwanja wa usalama wa taifa. Aidha, hata katika mji alikozaliwa, alikuwa na historia ya kushiriki katika shughuli za kiutamaduni, Qur’ani na kijamii.

Kwa upande mwingine, ilitarajiwa kwamba katika programu na matukio ya kiutamaduni ya wilaya, yakiwemo mazoezi ya kijeshi ya “Janfada” na maonyesho yanayohusiana na mashahidi wa Vita vya Kulazimishwa vya Tatu, picha na jina la Shahidi Kamanda Khademi vingepewa umuhimu zaidi. Hii ni kwa sababu yeye mwenyewe ni miongoni mwa mashahidi wa kipindi hiki na alikuwa mmoja wa makamanda waliouawa kishahidi wakiwa mstari wa mbele katika kulinda usalama wa nchi.

Wananchi wa Fasa wana haki ya kufahamu kwa nini picha ya mmoja wa wana wa jiji hilo wenye kujivunia zaidi haionekani katika kiwango kinachostahili katika mji ambao mwili wake mtakatifu umezikwa.

Shahidi Khademi alikuwa “mpiganaji aliyefanya juhudi kwa kimya” kwa miaka mingi; lakini haimaanishi kwamba hata baada ya kuuawa kishahidi ataendelea kuwa kimya na bila picha katika mji alikozaliwa.

Kwa sasa, matakwa ya wananchi wa Fasa yako wazi: uongozi wa mji na viongozi wa wilaya watoe maelezo kuhusu hali ya picha na alama za mijini zinazohusiana na Shahidi Kamanda Majid Khademi, na wachukue hatua za vitendo ili kuheshimu ipasavyo jina na picha ya shahidi huyu mashuhuri.

Imeandikwa na: Muhammad-Jawad Ebrahimzadeh