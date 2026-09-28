Ghalibaf: Shahidi Nasrallah aligeuza upinzani kuwa fundisho la kuzuia

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, Mwenyekiti wa Baraza la Ushauri la Kiislamu, katika ujumbe kwa maadhimisho ya miaka miwili ya kufa shahidi kwa Sayyed Hassan Nasrallah, alimkumbuka kama mwanamkakati na kamanda wa uwanjani wa upinzani na akaandika: Shahidi Nasrallah aligeuza upinzani kutoka harakati za wapiganaji wa msituni kuwa «fundisho la kuzuia». Maandishi ya ujumbe ni kama ifuatavyo:

«Bismillah ar-Rahman ar-Rahim»

Maadhimisho ya miaka miwili ya kufa shahidi kwa mpendwa Sayyed Hassan Nasrallah (Mwenyezi Mungu amridhie) ni fursa ya kukumbuka jina, njia na urithi wa yule aliyegeuza upinzani kutoka harakati zisizo na mpangilio na kundi la wapiganaji wa msituni kuwa «fundisho la kuzuia». Shahidi Nasrallah kwa mtazamo wetu hakuwa kiongozi wa kisiasa na kidini tu; alikuwa mwanamkakati na kamanda wa uwanjani na wa jihadi ambaye kwa uelewa sahihi wa jiografia ya kisiasa ya eneo hilo alifikisha Hizbullah ya Lebanon mahali ambapo milinganyo ya usalama ya utawala wa Kizayuni ilibadilika kabisa dhidi ya utawala huo.

Sayyed Hassan Nasrallah alikuwa mmoja wa makamanda waliounganisha kwa dhamana isiyovunjika kati ya uwanja na watu, imani na siasa, lengo na vitendo, na akaigeuza «uwanja» kuwa chombo cha kuhakikisha usalama wa kudumu. Kwa mtazamo wake, Lebanon, Iran, Palestina na nyanja nyingine za upinzani hazikuwa sehemu zilizotenganishwa kutoka kwa kila mmoja; bali kila moja ilikuwa sehemu ya wajibu wa kihistoria dhidi ya uvamizi na unyanyasaji. Kwa hivyo, jina lake katika kumbukumbu ya upinzani halikufungwa tu na wajibu wa katibu mkuu wa Hizbullah; bali linajulikana kwa miaka ya kusimama, hekima na uaminifu kwa ahadi ambayo alibaki nayo hadi mwisho wa maisha yake.

Adui alidhani kwamba kwa kuondoa kamanda, upinzani utasimama; lakini hakujua kwamba shahidi Nasrallah alikuwa ameanzisha muundo ambao hautegemei mtu mmoja, bali ni muundo thabiti na imara ambao hadi leo unahifadhi uwezo wake wa kuzuia kwa nguvu.

Kilichobaki kutoka kwa shahidi Sayyed Hassan Nasrallah si jina na kumbukumbu tu; ni mtaji wa kibinadamu na kiakili ambao unaendelea katika uzoefu wa vizazi vya upinzani, katika imani ya wapiganaji wa jihadi na katika mapenzi ya mataifa yanayodai heshima na uhuru.

Mimi, wakati nikiadhimisha maadhimisho ya miaka miwili ya kufa shahidi kwa Sayyed wa mashahidi wa upinzani, Sayyed Hassan Nasrallah, naheshimu kumbukumbu na jina la mwanajihadi huyu mkubwa pamoja na mashahidi wote wa ngome ya upinzani, hasa Imam wetu shahidi, na naomba kwa Mwenyezi Mungu daraja za juu na ridhaa ya Mungu kwa shahidi huyu mpendwa na heshima, mamlaka na utukufu kwa watu wa heshima wa Lebanon, wapiganaji wa upinzani na mataifa yote huru na yanayopinga.