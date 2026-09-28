Utayari wa zaidi ya Wairani milioni 30 wa vita vya uwanjani kwa ajili ya kuinua jina la Iran

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna, Mheshimiwa Ayatollah Sayyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi na Kamanda Mkuu wa Vikosi, katika ujumbe kwa maadhimisho ya miaka ya siku za mwanzo za vita vya kwanza vilivyolazimishwa na siku za Mungu za ulinzi wa miaka minane na wa kudumu wa taifa la Iran, akirejelea jitihada za watawala wa kimabavu kurudisha Iran katika enzi ya kurudi nyuma na «udhalilishaji na aibu», utegemezi na sifa mbaya kwa kulazimisha vita katika muongo wa kwanza wa mapinduzi, alisisitiza: Licha ya jitihada kubwa, mfumo wa Kiislamu uliinuka kama phoenix ukiwa imara na wenye nguvu zaidi kuliko hapo awali, kwa sauti ya juu na safari ya juu, na tabia hii ikawa tabia ya kudumu ya mfumo huu katika matukio yaliyofuata yaliyoundwa na adui, na sasa phoenix huyo kwa shinikizo la adui, hasa vita viwili vya hivi karibuni vilivyolazimishwa, amekua kiasi kwamba kivuli cha safari yake kimeanguka pia juu ya nchi za maadui.

Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu pia, akisherehekea maadhimisho ya miaka miwili ya kufa shahidi kwa amiri shujaa wa Waarabu na ishara kubwa ya ngome ya upinzani Mheshimiwa Sayyed Hassan Nasrallah na kusifu upinzani na jitihada za Ashura za Mheshimiwa Sheikh Naim Qassem, Katibu Mkuu, na wapiganaji wa Hizbullah ya Lebanon, alibainisha: Siku hizi za Lebanon ni siku bora na za heshima kwa wapiganaji wote wa upinzani, na siku za udhalilishaji na hatimaye za aibu kwa wale ambao mbele ya adui wa Kizayuni wanatazama kwa matumaini ahadi za uongo za watawala wa kimabavu na wabaya wao wenyewe.