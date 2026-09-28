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Utayari wa zaidi ya Wairani milioni 30 wa vita vya uwanjani kwa ajili ya kuinua jina la Iran

28 Septemba 2026 - 21:16
Msimbo wa Habari: 1871235
Source: ABNA
Utayari wa zaidi ya Wairani milioni 30 wa vita vya uwanjani kwa ajili ya kuinua jina la Iran

Mheshimiwa Ayatollah Khamenei, akirejelea hofu ya maadui kuhusu uwepo wa watu wa miezi saba uwanjani, alisema utayari wa zaidi ya milioni 30 wa «wajitoao» unasababisha kuundwa kwa uwanja wa vita unaoinua jina la Iran na kuwa aibu kwa maadui.

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna, Mheshimiwa Ayatollah Sayyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi na Kamanda Mkuu wa Vikosi, katika ujumbe kwa maadhimisho ya miaka ya siku za mwanzo za vita vya kwanza vilivyolazimishwa na siku za Mungu za ulinzi wa miaka minane na wa kudumu wa taifa la Iran, akirejelea jitihada za watawala wa kimabavu kurudisha Iran katika enzi ya kurudi nyuma na «udhalilishaji na aibu», utegemezi na sifa mbaya kwa kulazimisha vita katika muongo wa kwanza wa mapinduzi, alisisitiza: Licha ya jitihada kubwa, mfumo wa Kiislamu uliinuka kama phoenix ukiwa imara na wenye nguvu zaidi kuliko hapo awali, kwa sauti ya juu na safari ya juu, na tabia hii ikawa tabia ya kudumu ya mfumo huu katika matukio yaliyofuata yaliyoundwa na adui, na sasa phoenix huyo kwa shinikizo la adui, hasa vita viwili vya hivi karibuni vilivyolazimishwa, amekua kiasi kwamba kivuli cha safari yake kimeanguka pia juu ya nchi za maadui.

Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu pia, akisherehekea maadhimisho ya miaka miwili ya kufa shahidi kwa amiri shujaa wa Waarabu na ishara kubwa ya ngome ya upinzani Mheshimiwa Sayyed Hassan Nasrallah na kusifu upinzani na jitihada za Ashura za Mheshimiwa Sheikh Naim Qassem, Katibu Mkuu, na wapiganaji wa Hizbullah ya Lebanon, alibainisha: Siku hizi za Lebanon ni siku bora na za heshima kwa wapiganaji wote wa upinzani, na siku za udhalilishaji na hatimaye za aibu kwa wale ambao mbele ya adui wa Kizayuni wanatazama kwa matumaini ahadi za uongo za watawala wa kimabavu na wabaya wao wenyewe.

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