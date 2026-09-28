Mokhber: Shahidi Nasrallah aligeuza upinzani kuwa muundo wenye mizizi na imara

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna, Mohammad Mokhber, mshauri na msaidizi wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi, katika mazungumzo na tovuti ya habari ya Al-Ahd ya Lebanon na wakati huo huo na maadhimisho ya miaka miwili ya kufa shahidi kwa Sayyed Hassan Nasrallah na Sayyed Hashem Safi al-Din, alisema: Leo, baada ya miaka miwili tangu kufa shahidi kwa Sayyed Hassan Nasrallah, zaidi ya hapo awali tunaweza kuona vipimo vya utu na jukumu la kihistoria la mwanajihadi huyu mkubwa katika kuunda na mamlaka ya upinzani.

Aliongeza: Shahidi Nasrallah alikuwa ishara ya upinzani na jitihada ambaye alitumia miaka ya maisha yake kutetea taifa la Lebanon, kusaidia watu wa Lebanon na Palestina na kukabiliana na uvamizi na unyanyasaji.

Mshauri na msaidizi wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu aliendelea: Sayyed Hassan Nasrallah hakuwa mtu au kiongozi wa kisiasa tu; kwa miongo ya jitihada, alikua mmoja wa ishara za mkondo wa upinzani katika eneo na dunia na aliweza kulea kizazi ambacho hata baada ya kufa shahidi kwa makamanda wao kinaendelea na njia ya upinzani.

Mokhber, akirejelea matukio ya miaka miwili iliyopita, alisisitiza: Adui alidhani kwa kuwaua shahidi Sayyed Hassan Nasrallah na makamanda wengine wa Hizbullah angeweza kudhoofisha upinzani, lakini kile kilichoonekana katika kipindi hiki kilionyesha kwamba upinzani haukomeshwi kwa watu, na mizizi yake imeundwa kati ya watu na vikosi vinavyoamini katika njia hii.

Alisema: Moja ya urithi mkubwa wa shahidi Nasrallah ilikuwa hii, kwamba aligeuza upinzani kuwa muundo wenye mizizi; muundo ambao hausimami kwa kufa shahidi kwa makamanda wake na una uwezo wa kuendelea na njia yake katika hali ngumu.