Vikosi vya jeshi la Iran na wapiganaji wa upinzani wanatoa jibu la uharibifu kwa kila tishio

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna, Meja Jenerali Abdulrahim Abdullahi, Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Kamanda wa kituo cha kati cha Hazrat Khatam al-Anbia (amani iwe juu yake), katika ujumbe kwa maadhimisho ya miaka miwili ya kufa shahidi kwa Sayyed Hassan Nasrallah, Katibu Mkuu wa zamani wa Hizbullah ya Lebanon, akirejelea jitihada za adui wa Kizayuni-Kiamerika kudhoofisha ngome ya upinzani, alisema: Adui alidhani kwa kuondoa kimwili Sayyed wa upinzani, nguzo ya hema ya upinzani itaanguka, lakini mahesabu ya adui yalishindwa tena.

Aliongeza: Ngome ya upinzani sio tu haijadhoofishwa, bali imefikia umoja wa kimkakati wa wazi na wa siri.

Meja Jenerali Abdullahi, akisisitiza kuendelea kwa njia ya shahidi Sayyed Hassan Nasrallah, alibainisha: Njia ya shahidi huyo katika Lebanon, Palestina, Yemen, Iraq na sehemu za mbali zaidi za jiografia ya upinzani na haki inaendelea kwa uthabiti.

Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi aliendelea kusisitiza: Vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pamoja na mujahidin na wapiganaji wa upinzani wa Kiislamu wamesimama kwa utayari kamili wa jibu la uamuzi na la uharibifu kwa kila tishio dhidi ya umma wa Kiislamu.