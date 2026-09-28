Ghalibaf: Uhusiano wa Iran na China ni mfano wa mwingiliano wa ustaarabu wawili wakubwa wa Asia

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, Mwenyekiti wa Baraza la Ushauri la Kiislamu na Mwakilishi Maalum wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa masuala ya China, katika makala aliandika: «Uhusiano wa Iran na China, kama nchi mbili zenye historia ya ustaarabu wa maelfu ya miaka, umekuwa ukiegemezwa daima juu ya heshima ya pande zote, mwingiliano wa kujenga na ufahamu wa kina kati ya mataifa. Viungo vya kihistoria kati ya ustaarabu wawili wakubwa wa Asia, vilivyoundwa katika njia ya kihistoria ya Barabara ya Hariri, havikua tu uwanja wa mabadilishano ya kiuchumi na kibiashara, bali pia msingi wa kubadilishana mawazo, maarifa, utamaduni na uzoefu wa ustaarabu. Leo urithi huu wa pamoja unachukuliwa kama mtaji wa thamani kwa kuimarisha uhusiano kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Jamhuri ya Watu wa China katika enzi mpya.

Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inathamini mafanikio makubwa ya Jamhuri ya Watu wa China katika nyanja za maendeleo ya kiuchumi, kisayansi, kiteknolojia na kijamii. Uzoefu wa mafanikio wa China katika njia ya maendeleo ya kitaifa, upangaji wa muda mrefu na kuinua hadhi ya nchi hii katika uwanja wa kimataifa unaonyesha umuhimu wa jukumu la taasisi za kutunga sheria katika kuunda mazingira yanayofaa ya kisheria na kitaasisi kwa maendeleo na maendeleo endelevu. Katika hali ya sasa ya mfumo wa kimataifa, ambapo dunia inakabiliana na changamoto ngumu na mabadiliko ya haraka, ushirikiano kati ya ustaarabu wakubwa na Kusini mwa dunia umepata umuhimu maalum. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Jamhuri ya Watu wa China zinaweza kutumia uwezo wa taasisi zao za kutunga sheria kusaidia upande mmoja, haki katika mahusiano ya kimataifa, heshima kwa utofauti wa kitamaduni na kuimarisha ushirikiano kati ya nchi huru.»