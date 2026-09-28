Al-Nujaba: Hakuna uwanja wa ndege nchini Iraq unaopaswa kufungwa kwa Iran

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna kutoka tovuti ya habari ya Al-Nujaba ya Iraq, «Nazim al-Saidi», Mwenyekiti wa baraza la utendaji la harakati ya Nujaba ya Iraq, katika sherehe ya maadhimisho ya kufa shahidi kwa Katibu Mkuu wa Hizbullah ya Lebanon alisema: Katika eneo kuna mgogoro mgumu wa kiitikadi na kijiografia ambapo lengo la adui ni kuanguka kwa mhimili wa upinzani na kulazimisha utaratibu mpya wa dunia kwa kutumia nguvu.

Aliongeza: Usimamo wa mujahidin wa Kiislamu katika mhimili wa upinzani ukiongozwa na Iran ni sababu muhimu zaidi ya kushindwa kwa miradi ya kihegemony. Kwa ushuhuda wa historia, kila aliyeacha silaha yake alisalitiwa. Amerika na utawala wa Kizayuni hautoi dhamana yoyote na wanaelewa lugha ya nguvu tu.

Alisema: Amerika kwa kisingizio cha usalama wa kitaifa inajipa haki ya kuweka kambi duniani kote; lakini Washia wa Iraq wanaombwa kuacha silaha na usalama wao mbele ya adui mvamizi na dhalimu!

Aliongeza: Taarifa za kulaani na kuchukia hazitoshi, na kutosheleza kwa upinzani wa vyombo vya habari ni kukwepa wazi majukumu ya kimaadili na kisiasa.

Alisisitiza: Tunataka kikao cha dharura na cha haraka cha bunge ili kuzuia ushiriki wa Iraq katika vikwazo vya dhuluma dhidi ya Iran. Nchi inapaswa kusafishwa kutoka kwa uwepo wa Amerika na mali za Iraq ziachiliwe. Ikiwa bunge litachelewa, ombi letu ni kusimamishwa uanachama wa wabunge wa vikundi vya upinzani na kusimamisha shughuli za mawaziri wao katika serikali.

Alisema: Viwanja vyote vya ndege vya Iraq vinapaswa kuwa wazi kwa safari za ndege za Iran na kwa upande mwingine, kusafishwa kutoka kwa makampuni ya Uingereza na kuhakikisha usalama na matengenezo yao kabisa kupewa makampuni ya ndani.

Al-Saidi alisema: Mpango wa adui wa kufidia kushindwa uwanjani ni kuvuta taasisi za usalama katika kukabiliana na upinzani na kuwasha fitna ya kidhehebu. Wale wanaojisalimisha kwa kisingizio cha uhalisia wa kisiasa wanahalalisha upenyezaji na maelewano; lakini msimamo wetu wa msingi ni kusaidia waliodhulumiwa.

Alisema: Tunasisitiza kwamba upinzani bado umesimama na Hashd pia itabaki. Jitihada za mashahidi na mujahidin ni dhamana pekee ya uhuru na utulivu wa Iraq.