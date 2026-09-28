Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna kutoka Aljazeera, naibu mwakilishi wa Amerika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa katika mkutano wa chombo hiki cha kimataifa kuhusu utawala wa Kizayuni, akiwasilisha madai yake ya udanganyifu, kwa kuingilia wazi katika mambo ya ndani ya Wapalestina alidai: Kupokonya silaha kwa Hamas ni muhimu na kundi hili halipaswi kuwa na jukumu lolote katika uendeshaji wa Gaza!

Naibu mwakilishi wa Amerika katika Baraza la Usalama katika majibu ya maneno tu kwa ukatili wa Wazayuni katika ardhi za Wapalestina alitangaza: Tunaiomba Umoja wa Mataifa kusaidia shughuli za «Baraza la Amani» na «Kamati ya Kitaifa ya Uendeshaji wa Gaza». Marekani inapinga kunyakuliwa kwa Ukingo wa Magharibi na Israel.

Alidai kwamba wanachama wote wa Umoja wa Mataifa wanapaswa kushirikiana na Israel kwa ajili ya kupokonya silaha kwa Hamas!