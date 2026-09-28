Tunalaani utakaso wa kikabila wa walowezi wa kigaidi katika Ukingo wa Magharibi

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna kutoka Aljazeera, Edward Miliband, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uingereza leo Jumatatu katika majibu ya maneno tu kwa ukatili wa walowezi wa Kizayuni katika ardhi za Kipalestina alitangaza: Tunalaani utakaso wa kikabila unaofanywa na walowezi wa kigaidi katika Ukingo wa Magharibi.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Uingereza kisha aliongeza: Tutapiga marufuku uagizaji wa bidhaa kutoka makazi haramu ya Israel. Njia pekee ya kufikia amani ni suluhisho la nchi mbili na jitihada za kuidhoofisha hazitafanikiwa. Mateso na maumivu ya watu katika Gaza na Ukingo wa Magharibi ni doa kwenye dhamiri ya ulimwengu.