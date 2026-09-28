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Moscow: Tunalaani upanuzi wa makazi katika ardhi za Kipalestina zilizokaliwa

28 Septemba 2026 - 21:19
Msimbo wa Habari: 1871243
Source: ABNA
Moscow: Tunalaani upanuzi wa makazi katika ardhi za Kipalestina zilizokaliwa

Mwakilishi wa Urusi katika Baraza la Usalama katika mkutano wa chombo hiki cha kimataifa kuhusu utawala wa Kizayuni alitangaza: Moscow inalaani upanuzi wa makazi ya Israel katika ardhi za Kipalestina zilizokaliwa.

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna kutoka Aljazeera, mwakilishi wa Urusi katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa katika mkutano wa chombo hiki cha kimataifa kuhusu utawala wa Kizayuni alitangaza: Tunalaani upanuzi wa makazi ya Israel katika ardhi za Kipalestina zilizokaliwa.

Kisha aliongeza: Sababu ya msimamo wa Moscow katika suala hili ni kwamba hatua hii inazuia utekelezaji wa suluhisho la nchi mbili.

Mwakilishi wa Moscow katika Baraza la Usalama aliendelea kuongeza: Hakuna mbadala wa suluhisho la nchi mbili kwa kufikia amani ya haki na ya kina katika Mashariki ya Kati (Asia ya Magharibi) yote.

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