Moscow: Tunalaani upanuzi wa makazi katika ardhi za Kipalestina zilizokaliwa

Kwa ripoti ya shirika la habari la Abna kutoka Aljazeera, mwakilishi wa Urusi katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa katika mkutano wa chombo hiki cha kimataifa kuhusu utawala wa Kizayuni alitangaza: Tunalaani upanuzi wa makazi ya Israel katika ardhi za Kipalestina zilizokaliwa.

Kisha aliongeza: Sababu ya msimamo wa Moscow katika suala hili ni kwamba hatua hii inazuia utekelezaji wa suluhisho la nchi mbili.

Mwakilishi wa Moscow katika Baraza la Usalama aliendelea kuongeza: Hakuna mbadala wa suluhisho la nchi mbili kwa kufikia amani ya haki na ya kina katika Mashariki ya Kati (Asia ya Magharibi) yote.