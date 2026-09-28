Shahidi Nasrallah Alitaka Fiqhi ya Kisiasa ya Shia Ifafanuliwe kwa Lugha ya Kisasa kwa Vijana; Simulizi ya Sayyid wa Muqawama kuhusu “Wimbi la Ushia”

Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (a.s.) – ABNA: Simulizi ya Ayatullah Mohsen Haidari kuhusu mikutano yake na Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah inakwenda zaidi ya kurejea kumbukumbu zake binafsi, kwani inaakisi nyanja mbalimbali za masuala ya fikra, dini na jamii yaliyokuwa yakimsumbua Katibu Mkuu wa zamani wa Hizbullah ya Lebanon. Katika mahojiano ya ABNA na mwanachama huyo wa Baraza la Wataalamu wa Uongozi, masuala mbalimbali yamejadiliwa, yakiwemo umuhimu wa kufafanua Fiqhi ya Kisiasa ya Shia kwa lugha ya kisasa, uwezo wa mafundisho ya Ahlul-Bayt (a.s.) katika kuwasiliana na jamii ya Sunni, pamoja na athari za kifikra za kundi la Daesh.

Nyuma ya vioo vya giza vya Dahieh; kisa cha mkutano wa kwanza na Nasrallah

Ayatullah Mohsen Haidari, akisimulia kuhusu mkutano wake wa kwanza na Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah, alisema: Katika safari yangu kwenda Lebanon, baada ya kukamilika kwa mipango iliyokuwa imepangwa hapo awali, hatimaye nilitimiza pia azma yangu ya kukutana na Sayyid Hassan Nasrallah, na Bwana Arif ndiye aliyeratibu mkutano huo.

Aliendelea kusema: Kwa wakati uliopangwa, gari kutoka Hizbullah lilitumwa kunichukua. Ingawa nilijua kwamba tulikuwa tukielekea Dahieh, kutokana na vioo vya giza vya gari sikuweza kutambua njia tuliyokuwa tukipita. Gari lilisimama katika sehemu iliyofanana na maegesho, kisha nikaombwa nishuke na kuingia kwenye gari jingine.

Ayatullah Haidari aliongeza: Ilikuwa wazi kwangu kwamba kubadilishwa kwa magari kulikuwa na lengo la kuzuia watu kutambua mahali alikokuwa akiishi Sayyid Hassan Nasrallah; kwa sababu alikuwa shabaha kuu ya mauaji yaliyopangwa na Mossad na vyombo vingine vya ujasusi vya utawala wa Israel, na Hizbullah ilikuwa tayari imezuia mipango kadhaa ya kumuua.

Aliendelea kusema: Magari yalibadilishwa hadi mara nne, mpaka tuliposhuka karibu na jengo la kawaida. Mwanzoni nilidhani huenda tungeombwa kubadilisha gari tena, lakini safari hii tuliingia ndani ya jengo kwa kutumia lifti. Baada ya dakika chache, milango ya lifti ilipofunguka, nilimwona Sayyid Hassan Nasrallah akiwa ametoka kutupokea.

Ayatullah Haidari, akieleza picha yake ya kwanza kuhusu Katibu Mkuu wa Hizbullah ya Lebanon, alisema: Wakati huo Sayyid Hassan alikuwa na kimo kilichosimama vizuri, kifua kipana na alikuwa amevaa joho la Lebanon. Akiwa na ndevu nyeusi, miwani mikubwa na macho yenye tabasamu, alitupokea. Kwa lafudhi yake yenye kuvutia alitusalamia na kutusalimia, akanikumbatia na kunialika chumbani.

Mwandishi wa kitabu “Mkutano wa Dahieh” aliendelea kusema: Chumba kilikuwa rahisi na hakikuwa na mambo ya kifahari; kilikuwa na samani za kawaida. Hata hivyo, pamoja na urahisi huo, kulikuwa na hali ya pekee ya utulivu. Ukutani kulikuwa na picha iliyowekwa ndani ya fremu, ambayo nusu yake ilikuwa picha ya Imam Khomeini (r.a.) na nusu nyingine ikiwa picha ya Ayatullah Khamenei.

Mkutano uliogeuka kuwa kikao cha kielimu kutokana na mizaha ya Shahidi Nasrallah

Ayatullah Haidari aliongeza: Baada ya salamu na mazungumzo ya awali, Sayyid Hassan Nasrallah aliniambia kwamba alikuwa ameangalia tangu mwanzo hadi mwisho programu iliyokuwa imerushwa usiku uliotangulia kwenye televisheni ya Al-Manar ya Lebanon. Alinishukuru kwa ushiriki wangu, hotuba yangu na majibu niliyoyatoa katika programu hiyo. Lakini jambo lililomvutia zaidi ni kwamba Mwairani mmoja alikuwa amezungumza kwa takribani saa mbili kwa Kiarabu fasaha na kujibu maswali yote bila hata kufanya kosa moja. Nilimjibu: “Ndiyo, Sayyid, mimi ni Mwairani, lakini Kiarabu ni lugha yangu ya mama, na nimetoka Ahwaz, hivyo jambo hili si la kushangaza.”

Msimulizi wa kitabu “Mkutano wa Dahieh” aliendelea kusema: Sayyid Hassan alicheka na kusema kwamba analijua hilo, na kwamba yeye mwenyewe aliwahi kwenda Ahwaz wakati wa vita na alikuwa katika eneo la Lashkarabad. Pia alifanya mzaha kuhusu namna baadhi ya Waarabu wa Ahwaz wanavyozungumza, akatoa mifano ya kuchanganya maneno ya Kiajemi na Kiarabu.

Alisema: Nilihisi kwamba nilipaswa kutetea mbele ya Sayyid namna wananchi wenzangu wanavyoshikamana na lugha yao ya mama. Kwa hiyo nikasema: “Watu wa kawaida huzungumza hivyo, lakini pia kuna watu wengi waliosoma ambao huzungumza Kiarabu fasaha.” Sayyid Hassan alicheka na kusema kwamba analijua hilo na alikuwa akifanya mzaha tu.

Ayatullah Haidari aliongeza: Kilichonivutia ni kwamba Sayyid Hassan, pamoja na kuwa mtu mwenye utulivu na heshima, alikuwa mtu wa mizaha sana. Katika mazungumzo yetu alifanya mizaha mara kadhaa. Mikutano yake kwa kawaida haikuwa mikavu; na alipomwona mwenzake ni mtu anayependa kujadiliana, alikuwa akifunguka zaidi na kikao kiligeuka kuwa mjadala wa kielimu.

Shahidi Nasrallah: Mwaka 2000 ulikuwa hatua muhimu katika historia ya Lebanon

Mwanachama wa Baraza la Wataalamu wa Uongozi aliendelea kusema: Sayyid Nasrallah aliniuliza: “Umeionaje Lebanon?” Nilimwambia kwamba sikujihisi kuwa mgeni hapa, kwa sababu vijana wa Hizbullah ya Lebanon, kwa upande wa itikadi na mapenzi yao kwa Wilayah, wanafanana na Wairani.

Kisha mazungumzo yakahamia katika suala la Lebanon na tukio la kuondolewa kwa Israel mwaka 2000. Sayyid Hassan Nasrallah alisisitiza kwamba kabla ya ushindi wa mwaka 2000, Lebanon ilikuwa kiungo dhaifu katika mzozo wa Kiarabu na Israel. Lakini ushindi huo uliifanya Lebanon, tofauti na zamani, kuwa na nafasi muhimu na ya kimkakati katika ulimwengu wa Kiarabu na kuifanya kuwa nguvu halisi dhidi ya Israel.

Ayatullah Haidari alisema: Sayyid Hassan alisisitiza kwamba Israel haikuweza kulazimisha jambo lolote kwa Lebanon na iliondoka nchini humo kwa fedheha. Jambo hilo, pamoja na kubadilisha nafasi ya Lebanon, lilibadilisha mambo mengi pia. Makundi ya Palestina yalipata matumaini na ari baada ya ushindi wa Lebanon na sasa yanaamini kwamba Israel inaweza kushindwa.

Wasiwasi wa Shahidi Nasrallah kuhusu ukosefu wa fasihi ya kisasa ya Fiqhi ya Kisiasa miongoni mwa vijana

Alisema: Katika mkutano huo nilimkabidhi Sayyid Hassan Nasrallah kitabu “Wilayat al-Faqih”, nilichokuwa nimeandika kwa lugha ya Kiajemi muda fulani uliopita na kuchapishwa na kuchapishwa tena na Jumuiya ya Walimu wa Hawza ya Qom.

Mwanachama wa Baraza la Wataalamu wa Uongozi aliongeza: Baada ya kukipitia kitabu hicho kwa haraka, Sayyid Hassan alisema: “Vijana wetu hawana uelewa kuhusu Fiqhi ya Kisiasa ya Imamiyya. Katika Fiqhi ya Shia tuna sehemu muhimu zinazohusu Fiqhi ya Kisiasa, lakini kwa sababu vyanzo hivi vimeandikwa kwa utamaduni na fasihi ya zamani, havitumiki na vijana wetu. Kwa sababu hiyo, kuna mashaka mengi kuhusu Wilayat al-Faqih, Serikali ya Kiislamu na ushiriki katika masuala ya kisiasa ndani ya akili zao.”

Ayatullah Haidari aliendelea kusema: Sayyid Hassan aliueleza hali ya vijana wa Shia kama “umaskini”, na hali ya vijana wa Sunni kama “njaa kali”, akisema kwamba vijana wa Sunni wanatafuta vitabu na fasihi kama hiyo ambayo inaweza kuwaelezea na kuwathibitishia Fiqhi ya Kisiasa ya Imamiyya kwa lugha ya kisasa.

Msimulizi wa kitabu “Mkutano wa Dahieh” alisema: Sayyid Hassan aliendelea kusema: “Tunaiomba Hawza na watu kama ninyi mtutungie vyanzo vya aina hii. Nina yakini kwamba ikiwa vijana wa Sunni wataifahamu Fiqhi yetu ya Kisiasa kupitia lugha na utamaduni huu, watavutiwa na Ahlul-Bayt (a.s.).”

Ombi la kipekee la mwanamke mmoja huko Beirut: “Nataka tu kujua kuhusu Imam Hussein”

Ayatullah Haidari aliendelea kusema: Moja ya mambo ambayo Sayyid Hassan alikuwa ameyataja kuhusu wasomi wa Sunni na kunyimwa kwao pamoja na kiu yao ya kupata maarifa ya Ahlul-Bayt (a.s.), nilikuja kuliona kwa macho yangu huko Beirut kwa bahati.

Alisema: Nina mazoea kwamba kila ninapokwenda katika mji au nchi yoyote, hutembelea maduka ya vitabu, kuangalia hali ya uchapishaji na uandishi, na kununua vitabu vipya ninavyovihitaji. Huko Beirut pia, pamoja na Abu Hashim, mmoja wa vijana wa Hizbullah, tulienda katika Mtaa wa Hamra; mtaa wenye mawe ya kutengeneza barabara, majengo marefu, maduka na vituo vya vitabu na uchapishaji.

Mwanachama wa Baraza la Wataalamu wa Uongozi aliongeza: Nilipokuwa nikitazama vitabu katika duka kubwa la vitabu lenye ghorofa kadhaa, mwanamke mmoja asiyevaa hijabu aliingia. Huko Beirut, uwepo wa wanawake Wakristo, Sunni na hata idadi ndogo ya wanawake wa Shia wasiovaa hijabu ni jambo la kawaida. Nilimsikia mwanamke huyo akimwomba muuzaji wa vitabu ampatie kitabu kuhusu Imam Hussein (a.s.).

Msimulizi wa kitabu “Mkutano wa Dahieh” aliendelea kusema: Muuzaji wa vitabu alimtaka ataje jina la kitabu, lakini mwanamke huyo hakulijua jina la kitabu na alisisitiza kwamba alitaka tu kujua kuhusu Imam Hussein (a.s.). Hatimaye muuzaji alimwelekeza kwangu na kusema: “Huyu ni Sheikh wa Shia na anaweza kukuongoza.”

Ayatullah Haidari alisema: Mwanamke huyo alikuja kwangu na kurudia ombi lake. Hapo hapo nilikumbuka kitabu “Hayat al-Hussein” cha Sheikh Baqir Qurashi na nikakipendekeza kwake. Sheikh Baqir Qurashi ni mmoja wa wanazuoni wa Najaf, na ameandika kitabu “Hayat al-Imam al-Hussein bin Ali: Dirasah wa Tahlil” katika juzuu tatu kuhusu shakhsia, mwenendo na mapambano ya Imam Hussein (a.s.).

Aliongeza: Mara moja mwanamke huyo alitoa kijitabu kutoka kwenye mkoba wake na kuandika jina la kitabu. Kisha aliniuliza ni kitabu gani kingine ninachopendekeza. Nilimtambulisha kitabu “Al-Imam al-Hussein” cha Abdullah Al-Alaili, mmoja wa wasomi wa Kiislamu wa Sunni nchini Lebanon, ambaye ameandika historia ya maisha ya Imam Hussein (a.s.) katika juzuu tatu na amezingatia zaidi upande wa jihadi na mapinduzi wa Imam Abu Abdullah (a.s.).

Ayatullah Haidari aliendelea kusema: Kabla hata hajaniomba nimpendekezee kitabu kingine, nilimtambulisha pia kitabu “Al-Hussein fi al-Fikr al-Masihi” kilichoandikwa na Antoine Bara, mwandishi Mkristo wa Lebanon.

Shauku ya mwanamke wa Sunni ya kumfahamu Imam Hussein (a.s)

Alisema: Wakati huo muuzaji wa vitabu, ambaye alikuwa amesimama muda wote akitutazama, alisema: “Mwanamke huyu ni Sunni, hivyo sipaswi kumpendekezea kitabu cha Shia; ninapaswa kumpendekezea kitabu cha mwandishi wa Sunni.”

Aliongeza: Nilimjibu kwamba nimependekeza vitabu vitatu vya waandishi wa Shia, Sunni na Mkristo. Kwanza, mwanamke huyu anataka kumfahamu Imam Hussein (a.s.) kwa uhuru na pili, kwa nini unataka kumuweka ndani ya mipaka maalumu?

Ayatullah Haidari aliendelea kusema: Mwanamke huyo aliposikia maneno hayo, alimwambia muuzaji kwa sauti ya kupinga: “Sheikh huyu yuko sahihi; nilisema nataka kumfahamu Imam Hussein, na sijali mwandishi wa kitabu anatoka katika madhehebu au imani gani.”

Alisema: Kisha, huku sauti yake ikionyesha mtetemeko, alisema: “Nimepita karibu miaka 50 ya maisha yangu na sasa ndiyo nimefahamu jina la Imam Hussein. Mungu aijaze kheri Hizbullah na kituo cha Al-Manar kwa kunitambulisha kwa jina la Ahlul-Bayt (a.s.); la sivyo, tungalikufa bila kujua jinsi mjukuu wa Mtume (s.a.w.w.) alivyouwawa kwa dhuluma.”

Ayatullah Haidari aliongeza: Baada ya kusema maneno hayo, mwanamke huyo aliguswa sana na akaanza kulia. Mimi pia niliguswa nilipomwona mwanamke huyo wa makamo, ambaye ni Sunni na asiyevaa hijabu, akilia namna hiyo kwa kusikia tu jina la Imam Hussein (a.s.).

Aliendelea kusema: Nilimtia moyo na kumwambia: “Hujachelewa kumfahamu Ahlul-Bayt (a.s.); endelea na njia hii.” Kisha aliniuliza kama angeweza kuniuliza maswali machache. Nilikubali, naye akaanza kuuliza maswali na kuandika kwa haraka majibu yangu katika kijitabu chake.

Uzoefu wa Beirut ulioonyesha kiu ya maarifa ya Ahlul-Sunnah

Ayatullah Haidari alisema: Kama alivyokuwa akisema Sayyid Hassan, wasomi wa Sunni wako katika hali ya “njaa kali” kwa upande wa maarifa halisi ya dini, na mzigo mzito wa kuwaokoa uko mabegani mwetu. Baada ya mwanamke huyo kuondoka, nilifikiria kwamba mwanamke huyu, kwa baraka ya kituo cha Al-Manar, alikuwa amepata hata chembe ndogo tu ya utamu wa mafundisho ya shule ya Hussein (a.s.), na kwa kiwango hicho pekee alikuwa amekuwa na hamu kubwa ya kumfahamu. Je, ikiwa yeye na watu kama yeye watapata uelewa kamili, ni mabadiliko makubwa kiasi gani yatatokea katika ulimwengu wa Kiislamu?

Mwandishi wa kitabu “Mkutano wa Dahieh” aliendelea kusema: Tangu siku za kwanza baada ya kurejea Iran, nilianza kufuatilia utekelezaji wa ombi la Sayyid Hassan Nasrallah. Katika mkutano wangu na Ayatullah Subhani na wanazuoni wengine wakubwa, niliwasilisha ujumbe na ombi la Sayyid Hassan kwa Hawza. Nao walilipokea kwa shauku kubwa na kunihimiza zaidi kuandika kitabu kitakachojibu mahitaji ya vijana wa Hizbullah na hata vijana wote wa ulimwengu wa Kiarabu.

Ayatullah Haidari, akirejea safari yake ya nne kwenda Lebanon ambayo ilifanyika mwaka [mwaka haukutajwa katika chanzo], alisema: Wakati huu nilipokwenda kukutana na Sayyid Hassan Nasrallah, zilikuwa zimepita miaka minane tangu tulipokutana mara ya mwisho, na nilikuwa nimemkumbuka sana.

Qom hadi Dahieh; amana ambayo Haidari alimpelekea Nasrallah

Ayatullah Haidari alisema: Shahidi Nasrallah wakati huu nilipokwenda kukutana naye alikuwa amebadilika kiasi ikilinganishwa na miaka minane iliyopita, na ndevu zake zilikuwa zimeanza kuwa nyeupe kwa kiasi kikubwa. Hata hivyo, baada ya salamu zake za joto na za unyenyekevu pamoja na kusikia sauti yake ile ile nzuri ya kawaida, nilitulia.

Aliongeza: Nilimshika mkono na kuubusu mara mbili. Nilipokuwa bado nimemshika mkono, nilimwambia: “Busu la kwanza lilikuwa amana niliyokuja nayo kwa niaba ya Ayatullah Misbah, na la pili lilikuwa kwa ajili yangu mwenyewe.”

Ayatullah Haidari aliendelea kusema: Sayyid alicheka na kutualika tuketi kwenye sofa. Tulipokuwa tukikaa, nilisema: “Siku chache zilizopita nilikuwa kwa Ayatullah Misbah huko Qom. Alipojua kwamba nilikuwa naelekea Lebanon kukutembelea, alisema: ‘Nina ombi kwako ambalo, ingawa ni ujasiri, ikiwa utapata nafasi ya kumfikia Sayyid Hassan, mbusu mkono wake kwa niaba yangu.’”

Alisema: Nilimwambia Sayyid Hassan kwamba mapenzi na imani hii si ya Ayatullah Misbah pekee. Nchini Iran kuna wanazuoni na waumini wengi wanaokupenda sana, kiasi kwamba wakati mwingine katika sherehe za kumbukumbu ya Imam [Khomeini], watu walikuwa wakisema: “Mjukuu wa Ruhullah, Sayyid Hassan Nasrallah.”

Mwanachama wa Baraza la Wataalamu wa Uongozi aliongeza: Nilimwambia kwamba Mashia wote wanakuona kama ishara ya Uislamu, madhehebu ya Shia na kinara wa safu ya mbele ya Uislamu dhidi ya ukafiri wa kimataifa na Uzayuni; kiasi kwamba wakati mwingine ikiwa katika mkutano watu hawatamuombea wewe na Hizbullah, waliohudhuria hupinga.

Kisa cha Irbid; simulizi kuhusu umaarufu wa Hizbullah miongoni mwa Ahlul-Sunnah

Ayatullah Haidari alisema: Sayyid Hassan Nasrallah kwa unyenyekevu alifurahia maneno hayo na kusema kwamba hilo ni jambo la kawaida na kwamba hayo ndiyo anayotarajia kutoka kwa watu wa Iran, na kwamba wanafanya wema kwa Hizbullah.

Aliongeza: Sayyid Hassan pia alisema kwamba, kwa bahati nzuri, si Mashia pekee, bali pia miongoni mwa Ahlul-Sunnah wengi kumekuwa na mtazamo mzuri na imani nzuri kuhusu Hizbullah.

Mwandishi wa kitabu “Mkutano wa Dahieh” aliendelea kusema: Sayyid Hassan alisimulia kwa ajili ya hilo kisa kilichotokea katika mji wa Irbid. Alisema kwamba khatibu wa Sala ya Ijumaa mwanzoni mwa hotuba yake aliwashutumu Mashia na kusema kwamba Mashia wanawaona Ahlul-Sunnah kuwa najisi. Miongoni mwa waliohudhuria kulizuka vurugu za hasira kutokana na maneno hayo ya kugawanya watu.

Mwanachama wa Baraza la Wataalamu wa Uongozi alisema: Sayyid Hassan alisema kwamba khatibu huyo alipoendelea na kusema: “Sayyid Hassan Nasrallah anasema uongo kwamba lengo lake ni kuukomboa Quds,” watu walikasirika na kumvamia na kumpiga sana, kiasi kwamba alilazimika kuomba msaada wa polisi kupitia kipaza sauti.

Aliongeza: Shahidi Nasrallah kuhusu maneno ya Ayatullah Misbah pia alisema: “Daima anatufanya tuone haya kwa wema wake.” Baada ya Vita vya Siku 33, Ayatullah Misbah pia alifika Lebanon. Vilevile, baada ya kuuawa Shahidi Imad Mughniyah, alifika tena na kutoa hotuba yenye hamasa na hisia kubwa kuhusu mimi na kujitolea kwetu kwa Wilayah. Sayyid Hassan alisema: “Nilipoangalia video ya hotuba hiyo, nililia hadi asubuhi.”

Ayatullah Haidari aliendelea kusema: Shahidi Nasrallah aliendelea kusema kwamba alipokutana na Ayatullah Misbah, alimwambia:

«حضرت علامه، نحن خمینیون علی مسلک السید الصدر.»

“Mheshimiwa Allamah, sisi ni wafuasi wa Imam Khomeini kwa kufuata njia ya Sayyid Sadr.”

Hapo hapo nilimuuliza Sayyid Hassan: “Unamaanisha Imam Musa Sadr?” Akajibu: “Hapana, Sayyid Muhammad Baqir Sadr.” Nikaelewa alichomaanisha na kumuuliza: “Kwa upande wa kujisalimisha kikamilifu?”

Nasrallah aliiona “Haki ya Utiifu” kuwa msingi wa kueleza wajibu wa kumfuata Wali al-Faqih

Msimulizi wa kitabu “Mkutano wa Dahieh” alisema: Sayyid Hassan katika kujibu swali hilo alisema: Mbali na suala la kujisalimisha kikamilifu, Shahidi Sadr kuhusu kumtii Maasumu, kinyume na mtazamo maarufu wa wanazuoni wa Usul ambao wanaamini katika Qubh al-Iqab bila Bayan (ubaya wa kumuadhibu mtu bila hoja bayana), alikuwa akifuata msimamo wa “Haq al-Ta’ah” (Haki ya Utiifu).

Aliongeza: Sayyid Hassan alieleza kwamba mafakihi wengi wanaamini kuwa utiifu si lazima kwa sababu tu kuna uwezekano wa kuwepo kwa amri kutoka kwa Bwana Maasumu; mpaka pale mtu anapopata elimu au yakini, hakuna wajibu wala adhabu. Lakini Shahidi Sadr hata alipa umuhimu uwezekano wa Wali kuwa anapenda au hapendi jambo fulani.

Ayatullah Haidari aliendelea kusema: Sayyid Hassan alisema: “Sisi pia, kama Shahidi Sadr, kwa kuwa tunamwona Wali al-Faqih akiwa katika nafasi ya Imam Maasumu, ikiwa tutadhania kwamba Wali al-Faqih anataka jambo fulani, tunalitekeleza na kujifunga nalo; na ikiwa tunadhania kwamba hapendi jambo fulani, tunaliacha.”

Simulizi ya Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah kuhusu mwelekeo wa watu wa Misri kuelekea Ushia

Ayatullah Haidari alisema: Wakati mmoja Sheikh Abul-Azaim, mmoja wa wanazuoni wa Al-Azhar aliyekuwa na umri wa zaidi ya miaka 80, alimtembelea Sayyid Hassan Nasrallah. Sayyid Hassan alimuuliza: “Ni nani anayesema kwamba nchini Misri kuna wimbi kubwa sana la watu kuelekea Ushia? Je, sisi tumefanya nini ili kuwafanya watu wa Misri waelekee Ushia? Tumemwambia nani aje awe Shia? Kwa nini Serikali ya Misri inaogopa uhuru wa mahusiano na Iran? Je, wale wanaotoka Iran kwenda Misri kwa ajili ya utalii wana athari gani katika madhehebu ya Wamisri?”

Aliongeza: Sheikh Abul-Azaim alijibu: “Ni kweli kwamba kauli yako kwamba hujamwalika mtu yeyote kuwa Shia ni sahihi; lakini ukweli ni kwamba mwelekeo huu nchini Misri ni mkubwa sana, na ikiwa siku moja watu wa Misri watapata uhuru, itabainika kwamba wengi wao wamekuwa Mashia.”

Onyo la Nasrallah kuhusu urithi wa kifikra wa Daesh; kutoka Takfiri hadi kuenea kwa mashaka ya ukafiri

Ayatullah Haidari aliendelea kusema: Sayyid Hassan Nasrallah katika sehemu nyingine ya mazungumzo aligusia suala la Daesh na kusema kwamba, ingawa Daesh imeshindwa na kumalizika kijeshi na kisiasa, lakini kwa upande wa dini imekuwa sababu ya kuwepo mazingira ya kukua kwa mashaka ya ukafiri na yanayopinga dini.

Mwandishi wa kitabu “Mkutano wa Dahieh” aliongeza: Katika kuunga mkono maneno ya Shahidi Nasrallah, nilimsimulia kumbukumbu yangu ya safari yangu kwenda Iraq. Takribani miaka miwili iliyopita, pamoja na baadhi ya wanazuoni wa Qom na kwa niaba ya Hawza ya Qom, tulisafiri kwenda kukutana na Marjaa, walimu na wanafunzi wa Hawza za Iraq.

Aliendelea kusema: Katika safari hiyo, nilimkabidhi Ayatullah Sayyid Muhammad Sabzwari, mmoja wa walimu wa Hawza ya Najaf na mwana wa marehemu Ayatullah Sayyid Abdul-Ala Sabzwari, ambaye alikuwa mmoja wa Marjaa wa Taqliid, kitabu nilichokuwa nimeandika kuhusu Takfiri na Guluwu.

Mwanachama wa Baraza la Wataalamu wa Uongozi alihitimisha kwa kusema: Ayatullah Sabzwari alinijibu: “Bwana Haidari, wakati wa Takfiri umepita; kuanzia sasa mnapaswa kuandika vitabu kuhusu Tauhidi na ukafiri.”