Araqchi: Jibu la upande wa Marekani litatupelekewa

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna, «Seyed Abbas Araqchi», Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, Jumatatu kwa saa za hapa, alipozungumza na waandishi wa habari wa Iran kuhusu mkutano wake wa mwisho na mpatanishi wa Qatar na moja ya malengo ya safari yake ya New York kwa ajili ya kushiriki katika mkutano wa themanini na moja wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, alisema: Lengo lingine tulilolifuata (katika safari ya New York), ambalo lilikuwa lengo muhimu sana, lilikuwa kuwajulisha wanadamu msimamo wa nchi katika uwanja wa vita na kuhusu Mlango wa Hormuz hasa. Kuna masharti na yamesisitizwa na Kiongozi Mkuu na masharti haya yanapaswa kutekelezwa ili Mlango wa Hormuz ufunguliwe.

Waziri wa Mambo ya Nje alisisitiza: Kazi yetu ilikuwa kuwajulisha masharti haya upande wa Marekani na pia kuwajulisha nchi nyingine zote na jamii ya kimataifa ili ijue kwamba Iran ina mpango kuhusu jambo hili, masharti yake ni ya haki na ya busara kabisa, na kama Wamarekani wanadai kwamba wanafuata makubaliano au suluhisho la amani, sisi tumetoa suluhisho hili.

Araqchi alisisitiza: Sasa kwa kweli imekuwa wazi kwa wote kwamba Iran, licha ya dhuluma zote zilizofanywa dhidi yake na vita zilizolazimishwa juu yake, katika uwanja wa diplomasia ina neno, mantiki na suluhisho, na kama ilivyo tayari kwa vita, pia iko tayari kwa diplomasia, na nadhani hii ilipandisha sana hadhi yetu na kubadilisha mtazamo wa nchi kwetu na kuonyesha kwamba si Iran inayofanya uchokozi wa vita bali ni Marekani.

Waziri wa Mambo ya Nje aliendelea: Iran daima iko tayari kwa vita na pia inatoa jibu kwa hatua zao kijeshi na katika uwanja wa diplomasia ina la kusema na inafungua njia na ina mantiki yake yenyewe.

Araqchi alisema: Mpango wetu ambao ulijulikana kama mpango wa vifungu saba ulipelekwa kwa Wamarekani kupitia mpatanishi wa Qatar; licha ya maneno aliyoyasema Rais wa Marekani, mimi nilisema kwamba tunasubiri jibu rasmi la Marekani kupitia wapatanishi.

Waziri wa Mambo ya Nje aliongeza: Leo (Jumatatu) mmoja wa wapatanishi wa Qatar alikutana nasi tena, tulifanya majadiliano. Tulizungumza kuhusu mawazo na jinsi gani inawezekana kufungua njia kwa ajili ya kutimiza masharti ya Iran na jinsi ya kutimiza masharti haya.

Araqchi alisisitiza: Walikuwa na mawazo na tulikuwa na mazungumzo ambayo yatawasilishwa tena kwa upande wa Marekani na kisha jibu la mwisho la upande wa Marekani litatupelekewa, na natumaini kwamba hii itafanyika hadi kesho (Jumanne).