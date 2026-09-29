Israel Hayom: Mauaji ya Israel hayakuharibu mnyororo wa amri wa Hamas

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna, gazeti la Kizayuni Israel Hayom katika ripoti yake, wakati ikieleza wasiwasi kuhusu kasi kubwa ya ujenzi upya wa miundo ya Hamas, iliandika kwamba operesheni za kijeshi na mauaji ambayo utawala wa Kizayuni ulifanya dhidi ya viongozi wa harakati hii hayakuweza kuharibu mnyororo wake wa amri kwa namna ambayo ingezuia ujenzi upya wa uwezo wake.

Kwa mujibu wa ripoti hii, Hamas kwa kuweka naibu na warithi kwa makamanda wake, imewezesha kuendelea kwa shughuli za miundo yake ya kijeshi na ya kiutawala, na wakati huo huo, usitishaji wa mapigano na shinikizo za kimataifa pia zimepunguza uwezo wa utawala wa Kizayuni kuanza operesheni nyingine kubwa ya kijeshi katika Ukanda wa Gaza.

Israel Hayom inaongeza kwamba licha ya mauaji ya sehemu kubwa ya viongozi na makamanda wa zamani wa Hamas, ikiwemo Muhammad Deif, Muhammad Sinwar, Marwan Issa na wengine kadhaa, kizazi kipya cha makamanda kimeibuka katika harakati hii ambao wamepata uzoefu katika miaka ya vita.

Kama gazeti hili linavyoandika, baadhi ya makamanda wa brigedi na batalioni za Hamas katika kaskazini ya Ukanda wa Gaza pia bado wapo, na harakati hii imeweza kuhifadhi sehemu ya uwezo wake wa kusimamia operesheni na kuweka miundo yake mbalimbali hai.

Uchambuzi huu pia ulisisitiza kwamba mafanikio ya Hamas katika kurejesha sehemu ya uwezo wake wa kijeshi na kiutawala, licha ya uharibifu mkubwa alioupata, yameibua tena umuhimu wa kuunda kamati ya uchunguzi katika utawala wa Kizayuni kuhusu kushindwa kwa 7 Oktoba na pia matokeo ya raundi za awali za vita.

Kwa mujibu wa ripoti hii, uzoefu wa zamani umeonyesha kwamba mauaji ya makamanda na uharibifu wa sehemu ya uwezo wa makundi ya Wapalestina haikuzuia kwa lazima kuwekwa warithi na ujenzi upya wa miundo yao, na katika matukio mengi, athari za mashambulizi haya zilikuwa ndogo na za muda.