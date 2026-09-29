Iraq: Kuanzishwa kwa safari za ndege za Iran hadi Najaf ni kwa mwezi mmoja

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna likinukuu shirika rasmi la habari la Iraq, shirika la ndege la Iraq jana usiku lilitangaza kwa vyombo vya habari kuanza tena kwa safari zake za ndege hadi viwanja vya ndege vya Iran kupitia uwanja wa ndege wa Najaf. Hapo awali chanzo kimoja chenye ujuzi kilitangaza kwamba serikali ya Donald Trump, Rais wa Marekani, inafikiria kutoa msamaha mdogo kutoka kwa mpango wa vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Iran ili kuwezesha uwezekano wa kufanya safari za ndege kwa Waislamu wa Kishia kwa ajili ya hija za kidini kati ya Iran na Iraq.

Chanzo hiki kinachoshiriki katika mazungumzo haya kilionyesha kwamba msamaha huu kutoka kwa Wizara ya Hazina ya Marekani unaruhusu shirika la ndege la Iraq kwa kipindi cha mwezi mmoja kufanya safari za ndege kutoka na kuelekea mji wa Najaf, na uwezekano kwamba katika siku zijazo msamaha mrefu zaidi utaidhinishwa.

Hapo awali, Yaser Abdul-Zahra Hajjaj balozi wa Iraq nchini Iran, alisema kwamba uwanja wa ndege wa Najaf, siku chache baada ya kutangazwa kufungwa kwake kwa sababu ya vikwazo vikali vya Marekani dhidi ya Tehran, utafungua milango yake kwa safari za ndege za Iran ndani ya saa 24.

Shirika rasmi la habari la Iraq (WAA) likinukuu balozi liliandika kwamba serikali ya Iraq na hasa Bwana Ali al-Zaidi Waziri Mkuu, inafanya jitihada za kuendelea kwa kuanza tena kwa safari za ndege kati ya nchi mbili jirani, Iraq na Iran.

Aliongeza kwamba hakuna uamuzi wowote kutoka kwa serikali wa kusitisha safari za ndege na Iran uliofanywa, bali makampuni ya kigeni ya huduma za ardhini kwa sababu ya hofu ya vikwazo vya Marekani yalikataa kutoa huduma zao.

Uwekaji wa vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya makampuni 27 ya ndege ya Iran na uwekaji wa vizuizi kwa safari za ndege za Iran hadi nchi kadhaa, umesababisha mchakato wa kusitishwa na kuvurugika kwa safari za ndege za Iran za nje katika siku za hivi karibuni. Jambo hili limejidhihirisha zaidi hasa katika safari za ndege za Iran hadi nchi jirani na eneo hilo.