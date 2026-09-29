Iraq: Kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani kutoka nchini kutafanyika kwa muda uliopangwa

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna likinukuu Al-Mayadeen, msemaji wa Kamanda Mkuu wa Vikosi vya Silaha vya Iraq alisisitiza kwamba mchakato wa kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani na wanajeshi wa muungano wa kimataifa kutoka nchi hii utakamilika na kuisha tarehe 30 Septemba mwaka huu.

Wizara ya Vita ya Marekani inayojulikana kama Pentagon mnamo Julai iliyopita ilitangaza kwamba misheni ya kijeshi ya muungano wa kimataifa nchini Iraq itaisha mwishoni mwa mwezi wa Septemba. Hatua hii inafanyika kwa mujibu wa ratiba iliyokubaliwa kati ya Baghdad na Washington.

Pete Hegseth, Waziri wa Vita wa Marekani, katika makao makuu ya Pentagon alikutana na Ali al-Zaidi, Waziri Mkuu wa Iraq, na kujadiliana kuhusu kumalizika kwa misheni ya muungano wa kimataifa.

Hapo awali pia Haidar al-Abudi, msemaji wa serikali ya Iraq, alitangaza kwamba mapendekezo kuhusu kuongeza muda wa uwepo wa wanajeshi wa kigeni nchini humo yalikuwa yametolewa, lakini serikali ya Iraq ilikataa mapendekezo haya.