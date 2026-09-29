Onyo la vyombo vya habari vya Marekani kuhusu ongezeko lisilo na kifani la bei ya mafuta huko Ulaya

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna, kituo cha televisheni cha CNBC kiliripoti kwamba marufuku inayowezekana ya usafirishaji wa dizeli kutoka Marekani inaweza kusababisha ongezeko lisilo na kifani la bei ya mafuta haya huko Ulaya kwa sababu katika miezi ya hivi karibuni karibu nusu ya uagizaji wa dizeli wa Ulaya ulitolewa kutoka Marekani.

Kwa mujibu wa ripoti hii, wafanyabiashara wa mafuta huko Ulaya wana shaka kuhusu utekelezaji wa kizuizi kama hiki kutoka Marekani na wataalamu pia walisisitiza kwamba bado hakuna uamuzi uliofanywa katika suala hili.

Vita vya Ukraine pamoja na uvamizi wa kijeshi wa Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya ardhi ya Iran vimesababisha uhaba na kupanda kwa bei ya mafuta duniani kote ikiwemo Ulaya.