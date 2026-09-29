Madai ya Tel Aviv kuhusu mauaji ya mmoja wa makamanda wa brigedi za Qassam

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna likinukuu RT, Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu, na Israel Katz, Waziri wa Vita wa utawala wa Kizayuni, katika taarifa ya pamoja walidai kwamba Izz al-Din al-Bik, kamanda wa brigedi ya kaskazini ya Ukanda wa Gaza inayohusiana na brigedi za Qassam, ameuawa.

Katika taarifa hii imeelezwa kwamba wanajeshi wa Kizayuni walifanya mauaji ya kamanda huyu wa Kipalestina.

Al-Bik alichukua uongozi wa brigedi ya kaskazini ya Ukanda wa Gaza wakati wa vita baada ya mauaji ya Ahmad al-Ghandur na utawala wa Kizayuni mwaka 2023. Vyanzo vya Kipalestina pia vilitangaza kwamba mauaji ya al-Bik yalitokea baada ya shambulizi la ghorofa katika mtaa wa an-Nasr ulioko magharibi ya jiji la Gaza.

Licha ya usitishaji wa mapigano unaodaiwa katika Ukanda wa Gaza, uvamizi, mauaji na uhalifu wa utawala wa Kizayuni dhidi ya wakazi wa ukanda huu bado yanaendelea.

Wiki iliyopita pia utawala wa Kizayuni ulidai mauaji ya Muhammad Abu al-Alwan, mkuu wa masuala ya fedha ya harakati ya Hamas katika Ukanda wa Gaza.