Udukuzi mkubwa wa Pentagon; kufichuliwa kwa taarifa nyeti za wanajeshi 3 milioni wa Marekani

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna, kituo cha televisheni cha Marekani «ABC News» leo kiliripoti kuwepo kwa mwanya wa usalama katika hifadhidata kubwa inayomilikiwa na Wizara ya Vita ya Marekani (Pentagon), ambayo ilisababisha kufichuliwa kwa taarifa nyeti zinazohusu takriban wanajeshi na wafanyakazi 3 milioni wa wizara hii.

Kituo hiki kikinukuu afisa mmoja wa ulinzi wa Marekani kiliripoti kwamba kuingia katika hifadhidata ya wafanyakazi wa Pentagon kulijumuisha watu 2 milioni 760 elfu walio hai na wengine 294 elfu wa waliokufa.

Afisa huyu wa usalama aliongeza kwamba moja ya mifumo ya kituo cha data za rasilimali watu cha Pentagon katika kipindi kati ya Oktoba 2025 na Julai 2026 ilipata ufikiaji usioidhinishwa, ambapo kupitia hiyo utambulisho wa watu hawa ulitambuliwa.

Afisa huyu wa ulinzi alisisitiza kwamba taarifa zilizovuja zinajumuisha namba za hifadhi ya jamii na taarifa zinazohusiana na kazi za wanajeshi na wafanyakazi wa kiraia, ambayo inaweza kusababisha wasiwasi mkubwa katika uwanja wa usalama wa kitaifa.

Akionyesha kwamba idadi ndogo ya watumiaji wasioidhinishwa walifanikiwa kufikia data hizi, alidai kwamba kituo hiki mara moja baada ya kugundua mwanya kilitatua mwanya wa usalama.

Siku chache zilizopita pia, kikundi cha wadukuzi kinachojulikana kama «Shiny Hunters», kilitangaza kwamba kimeingia katika lango la ajira la Ofisi ya Uchunguzi wa Shirikisho la Marekani. Gazeti la New York Times katika suala hili liliripoti kwamba kikundi hiki kilidai kwamba kilipata majina ya mawakala wa zamani na waombaji wa kazi na anwani za nyumbani, namba za simu, majina ya wenzi na baadhi ya taarifa za matibabu na data nyingine za watu hawa.

Gazeti hili liliripoti kwamba Ofisi ilithibitisha kutokea kwa upenyezaji huu wa taarifa na kuanza uchunguzi, lakini hadi sasa haijabainika mahali kamili pa upenyezaji na kama mwanya huu ulitokea katika mifumo ya Ofisi yenyewe au kupitia mkandarasi wa nje.

New York Times pia ilifichua kwamba maafisa wa Marekani hapo awali waligundua uwepo wa wadukuzi wa China katika hifadhidata inayohusiana na amri za ufuatiliaji wa ndani, ambayo ilitokea kufuatia upenyezaji wa awali katika mitandao ya mawasiliano ya Marekani.