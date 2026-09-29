Onyo la Korea Kaskazini kwa Marekani kuhusu ujenzi wa manowari ya nyuklia

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna likinukuu Al-Mayadeen, Wizara ya Mambo ya Nje ya Korea Kaskazini ilitangaza kwamba kukubali kwa Marekani ujenzi wa manowari ya kwanza ya nyuklia katika Korea Kusini inachukuliwa kama maendeleo ya hatari ambayo inachochea ukosefu wa utulivu wa kisiasa na kijeshi katika eneo la Asia na Pasifiki.

Wizara hii ilisisitiza kwamba kukubali kwa Marekani ni ishara nyingine ya kuenea kwa teknolojia ya nyuklia na nchi hii kupitia makubaliano ya AUKUS, na Marekani inafuata sera ya ujenzi wa silaha za nyuklia uliokithiri ambayo imesababisha kuanguka kwa mfumo wa kimataifa wa nyuklia.

Korea Kusini inajitahidi kuonyesha manowari yake katikati ya miaka ya 2030 katika mfumo wa programu za nchi hii za kukabiliana na Korea Kaskazini.

Makubaliano kuhusu ujenzi wa manowari ya nyuklia ya Korea Kusini na Marekani yalipatikana katika mfumo wa makubaliano ya kibiashara yaliyotiwa saini kati ya pande mbili katika mwaka uliopita.