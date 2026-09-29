Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna likinukuu RIA Novosti, «François Hollande», Rais wa zamani wa Ufaransa, katika mazungumzo na gazeti la Italia «La Repubblica», akionyesha hali ya sasa ya Ulaya na uchaguzi wa rais unaokuja wa nchi hii, alisema kwamba bara hili linakabiliana na mgogoro wa kuwepo.

Pia alionya kwamba Ulaya iko katika ulimwengu wa kutisha zaidi na hatari zaidi, na uchaguzi wa Ufaransa utakuwa wa maamuzi kwa mustakabali wa muungano wa Ulaya na usawa wa nguvu duniani.

Rais wa zamani wa Ufaransa alisema: «Ufaransa ya 2027 inafanana kidogo na Ufaransa niliyoiongoza. Tunakabiliana na ulimwengu wa kutisha zaidi, hatari zaidi na mkali zaidi, na bara la Ulaya limegeuka kuwa lengo la nguvu kama Marekani, China na Urusi. Ulaya inakabiliana na mgogoro wa kuwepo.»

Mwanasiasa huyu wa Ufaransa alisema kwamba anaweza kugombea urais mwaka 2027, lakini tu ikiwa atahisi kwamba ana nafasi ya kweli ya kushinda.

Hollande ana umri wa miaka 72 na alikuwa Rais wa Ufaransa kuanzia 2012 hadi 2017. Uchaguzi wa rais wa nchi hii utafanyika katika masika ya mwaka 2027.