Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Mehr likinukuu RIA Novosti, «Kirill Dmitriev», mwakilishi maalum wa rais wa Urusi kwa masuala ya uwekezaji na ushirikiano wa kiuchumi na nchi za kigeni, alisema kwamba mgogoro katika soko la mafuta ya dizeli nchini Uingereza ni matokeo ya moja kwa moja ya sera za kivita zinazofuatiliwa na watendaji wa Kiingereza.

Katika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii X aliandika: «Mgogoro wa dizeli nchini Uingereza ni matokeo ya moja kwa moja ya sera ya kivita ya watendaji wa Kiingereza. Wanapenda kujipiga risasi kwenye miguu yote miwili na kuharibu ustaarabu wa Magharibi.»

Kauli za Dmitriev zilitolewa baada ya bei ya dizeli nchini Uingereza kufikia rekodi mpya ya kihistoria. Kampuni ya huduma za magari «RAC» ilitangaza kwamba bei ya wastani ya dizeli nchini humo imefikia peni 199.18 kwa lita moja.

Kwa mujibu wa ripoti za hivi karibuni, ongezeko la bei ya mafuta nchini Uingereza linahusishwa na usumbufu wa kimataifa katika usambazaji wa nishati, maendeleo ya Mashariki ya Kati na kupungua kwa uwezo wa kusafisha mafuta wa nchi hii. Reuters pia iliripoti kwamba bei ya dizeli nchini Uingereza chini ya athari ya mgogoro wa nishati uliosababishwa na uvamizi dhidi ya ardhi ya Iran imefikia rekodi mpya.