Somo la Qur’ani Tukufu Lafanyika Kila Wiki katika Madrasat Hazrat Zainab (s.a) Kigamboni

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA –, programu ya kila wiki ya somo la Qur’ani Tukufu imefanyika Jumanne, tarehe 29 Septemba 2026, katika Madrasat Hazrat Zainab (s.a.), eneo la Kigamboni, jijini Dar es Salaam.

Programu hiyo hufanyika kila wiki kwa lengo la kuwaimarisha wanafunzi katika uelewa na maarifa ya Qur’ani Tukufu, pamoja na kuwajenga katika utamaduni wa kusoma, kutafakari na kuzingatia mafundisho ya Kitabu Kitukufu.

Somo hilo linafundishwa na Sheikh Muhammad Jaafar, huku wanafunzi wote wa Madrasah wakishiriki katika kipindi hicho cha kielimu.

Katika kipindi hiki, mada mbalimbali zinazohusiana na Qur’ani Tukufu zilifundishwa na kujadiliwa, zikiwemo tafsiri na tafakuri ya aya za Qur’ani Tukufu, ufafanuzi wa maana na dhana zinazopatikana katika aya, pamoja na kuchunguza riwaya zinazohusiana na ufafanuzi wa maneno ya Mwenyezi Mungu.

Aidha, wanafunzi walipatiwa mafunzo kuhusu usomaji sahihi wa Qur’ani Tukufu, lafudhi, sauti na namna bora ya kuimarisha uwezo wa kusoma Qur’ani.

Kuendelea kwa programu hii ya kila wiki kunalenga kuimarisha uhusiano wa wanafunzi na Qur’ani Tukufu, kuongeza uelewa wao wa mafundisho ya Qur’ani, pamoja na kukuza uwezo wao wa kusoma na kutafakari aya zake.