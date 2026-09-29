Iran Yalaani Ziara ya Netanyahu Nchini UAE na Kuonya Kuhusu Madhara ya Uwepo wa Israel Katika Ukanda

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imelaani vikali ziara ya Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa Israel, nchini Umoja wa Falme za Kiarabu (UAE), na kuonya kuhusu athari zinazoweza kusababishwa na kuimarika kwa uwepo wa Israel katika eneo la Asia Magharibi.

Wizara hiyo imesema kuwa hali ya eneo la Asia Magharibi iko katika kipindi nyeti na tete, kutokana na kile ilichokitaja kuwa ni mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran, pamoja na kuendelea kwa vitendo vya kijeshi na kile ilichokitaja kuwa ni mauaji ya halaiki katika maeneo ya Palestina na Lebanon.

Katika taarifa hiyo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesema kuwa uwepo wa kiongozi ambaye inamhusisha na vifo vya idadi kubwa ya raia na ambaye, kwa mujibu wa taarifa hiyo, anakabiliwa na hatua za mahakama za kimataifa, ni jambo linalohitaji tahadhari kubwa.

Aidha, Iran imezitaka nchi za eneo hilo kuwa makini kuhusu madhara ya uwepo huo, ikirejelea uhasama na vitisho vinavyodaiwa kuwepo kati ya Israel na Iran pamoja na baadhi ya nchi nyingine za eneo hilo.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesisitiza kuwa usalama wa kikanda ni wa pamoja na hauwezi kugawanywa, na kwamba hatua zinazoweza kuwezesha kuingia kwa wahusika wanaoweza kuongeza misukosuko katika eneo zinaweza kuathiri usalama na utulivu wa nchi zote za Asia Magharibi.

Kwa msingi huo, Iran imezitaka serikali za eneo hilo kutambua wajibu wao katika kulinda amani na utulivu wa kikanda, na kutotoa mazingira ambayo yanaweza kuruhusu eneo la nchi moja kutumika kwa shughuli zinazolenga kuyumbisha usalama wa nchi nyingine za eneo hilo.

Taarifa hiyo ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran ilitolewa kufuatia ziara ya Netanyahu nchini UAE, huku Tehran ikionya kuhusu kile inachokiona kuwa ni hatari za kuongezeka kwa mvutano na ukosefu wa usalama katika Asia Magharibi.