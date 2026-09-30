Onyo la Mohsen Rezaei kwa UAE: Kukaribisha mchinjaji wa Gaza hakuna matokeo mazuri

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Mohsen Rezaei aliandika katika mitandao ya kijamii: Kama vile kukaribisha kambi za kijeshi za Amerika hakukukuletea usalama, kukaribisha "mchinjaji wa Gaza" pia hakutakuwa na matokeo mazuri. Jifunze kutoka kwa vita vya hivi karibuni, acha kuanza vita, na epuka kutoa madai yasiyo na msingi kuhusu visiwa vya Iran.