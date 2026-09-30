Kataib Hezbollah: Safari za ndege za kivita za Amerika angani Iraq zinaendelea

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA likinukuu Al-Sumaria, Kataib Hezbollah ya Iraq leo Jumatano ilitangaza kwamba safari za ndege za upelelezi na ndege za kivita za Amerika angani Iraq bado zinaendelea, na idara ya habari ya Kataib Hezbollah imeandika uwepo huu.

Katika taarifa ya Kataib Hezbollah ya Iraq imesemwa: Ina ushahidi kuhusu kuendelea kwa uwepo wa majeshi ya Amerika Iraq hadi Oktoba 30, ambao maelezo yake yatatangazwa baadaye.

Hii inatokea wakati Haider al-Abudi, msemaji wa serikali ya Iraq, alimwambia Al Jazeera kwamba misheni ya muungano wa kimataifa imekamilika na njia za uratibu wa pamoja zitabaki wazi.