Haider al-Abudi: Misheni ya muungano wa kimataifa nchini Iraq imekamilika

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Haider al-Abudi, msemaji wa serikali ya Iraq, alimwambia Al Jazeera kwamba misheni ya muungano wa kimataifa imekamilika na njia za uratibu wa pamoja zitabaki wazi.

Al-Abudi alisema kwamba taasisi za Iraq ziko tayari kuchukua jukumu la usalama.

Msemaji wa serikali ya Iraq alisisitiza kwamba Iraq inatafuta utulivu wa ndani na leo ni siku ya mamlaka ya nchi.

Al-Abudi alieleza kwamba makubaliano yamefikiwa na makundi yenye silaha kuhusu suala la kuwaunganisha na mambo yanaendelea katika mwelekeo huu.

Alisisitiza kwamba Iraq inajitenga na migogoro na mivutano inayoendelea katika eneo hilo.

Msemaji wa serikali ya Iraq alisema kwamba nchi yake inaelekea katika kuendeleza uwezo na kuimarisha uwezo wake wa ulinzi.

Aliongeza kwamba serikali ya Iraq kwa kushirikiana na nchi jirani inajitahidi kudhibiti na kuhakikisha usalama wa mipaka ya Iraq.

Al-Abudi alisisitiza kwamba Iraq imechukua kanuni ya ujirani mwema na inapinga kutumia ardhi yake kama mahali pa kuanzia kwa uvamizi wowote.