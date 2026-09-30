Al-Husseini: Silaha ya upinzani itabaki kuwa amana mikononi mwa wapiganaji wetu

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Jaafar al-Husseini, msemaji wa upinzani wa Kiislamu wa Iraq, katika sherehe ya kuondoka kwa majeshi ya uvamizi ya Amerika kutoka Iraq alisema: Jeshi la Amerika mwaka 2011 halikuwa na njia nyingine isipokuwa kushindwa ili Iraq ipate ushindi wake wa kwanza.

Alisisitiza: Wanaume wa upinzani wa Kiislamu wa Iraq walisimama kupambana na wimbi la takfiri ambalo lilikuwa karibu kuangusha Baghdad, mji mkuu.

Msemaji wa upinzani wa Iraq aliongeza: Baada ya kutolewa fatwa ya mamlaka ya kidini, jukumu la makundi ya upinzani lilikuwa kuhakikisha mafanikio ya fatwa kwa kufundisha idadi kubwa ya wajitolea.

Alifafanua: Majeshi ya Amerika yalirudi Iraq kwa kisingizio cha kupambana na ugaidi. Upinzani ulifanikiwa kuendeleza silaha zake ili kupambana na uvamizi wa pili wa Iraq na Amerika.

Al-Husseini alisisitiza: Wavamizi wa Amerika walilenga maeneo ya Hashd al-Shaabi wakati wa vita vya msaada wa Gaza na uvamizi dhidi ya Iran.

Msemaji wa upinzani wa Iraq alifafanua: Upinzani wa Iraq ni ule upinzani ambao ulichukua silaha dhidi ya wavamizi na kubeba mzigo. Hakuna ratiba au makubaliano yaliyowasilishwa na upande wowote wa serikali au kisiasa ambayo ni ya lazima.

Aliongeza: Silaha ya upinzani itabaki kuwa amana mikononi mwa mujahidin wetu.