Majadiliano ya Sayyid Ammar Hakim na Hadi al-Amiri kuhusu maendeleo ya eneo hilo

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA likinukuu tovuti ya habari ya Mtazamo wa Kitaifa wa Hekima wa Iraq, Sayyid Ammar Hakim, mkuu wa Mtazamo wa Kitaifa wa Hekima wa Iraq, na Hadi al-Amiri, mkuu wa Shirika la Badr, walikutana.

Pande zote mbili zilipongeza kila mmoja kwa tukio la Siku ya Mamlaka ya Kitaifa (kumalizika kwa misheni ya muungano wa kimataifa wa kupambana na ISIS).

Hakim alisisitiza tena kwamba siku hii ni ujumbe wa kuboresha hali ya Iraq na hati ya kimataifa inayoonyesha uwezo wa Iraq kusimamia faili la usalama bila hitaji la wengine, na ni mahali pa kuanzia kwa suluhisho pana la tatizo la silaha nje ya mfumo wa serikali.

Alisisitiza umuhimu wa kukabiliana na changamoto kwa mshikamano mkubwa wa ndani, hasa changamoto ya kiuchumi.

Pande zote mbili pia zilisisitiza umuhimu wa kuleta utulivu katika eneo hilo na kumaliza vita na mvutano.