Muqtada al-Sadr: Amerika ilipe fidia ya uharibifu uliofanywa kwa Iraq

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA likinukuu Russia Today, Muqtada al-Sadr, mkuu wa mtindo wa Sadr, leo Jumatano kwa kutoa taarifa alielezea kuondoka kwa majeshi ya Amerika kutoka Iraq kama kipindi cha «uhuru wa Iraq na mwisho wa mwisho wa enzi ya uwepo wa Amerika na muungano wa kimataifa».

Sadr katika taarifa hii aliwashukuru wale aliowaita «wapiganaji wa awali wa upinzani kutoka miongoni mwa mujahidin na ansar», kisha akatangaza mfululizo wa misimamo na madai yanayohusiana na hatua inayofuata.

Sadr katika taarifa yake alidai kuvunjwa mara moja kwa brigedi ya «Al-Yaum al-Ma'ud» na kubadilishwa «Jaysh al-Imam» kuwa taasisi «Ansar al-Imam al-Mahdi». Pia alidai jeshi la Amerika lipe fidia kwa uharibifu uliotokea kama matokeo ya uvamizi wa ardhi ya Iraq na akadai kuwasilishwa malalamiko ya kisheria katika suala hili.

Sadr aliwaonya Marekani na nchi jirani kuhusu «matokeo ya kuingilia mambo ya ndani ya Iraq» na akasisitiza kwamba jambo hili linaweza kusababisha kukatwa kwa mahusiano na hatua za kubadilishana, hasa katika masuala ya kisiasa na kiitikadi, na pia kuvuta Iraq katika migogoro ya kanda.

Kuhusu mahusiano na Amerika alieleza matumaini kwamba Washington itafanya mambo kwa njia ya kidiplomasia na ya kubadilishana na itaepuka «kiburi kwa Iraq, serikali yake na taifa lake».